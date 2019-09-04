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「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

元大人壽親子營 員工子女預約將來長大要來上班

2019-09-04 19:04經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

元大人壽舉辦「保險小尖兵」元大人壽親子營，邀請員工就讀國小階段的子女，來元大體驗保險人上班的日常。透過遊戲設計，讓這些小朋友輪流到各部門闖關以認識父母的工作範疇，員工也藉此機會好好陪伴孩子、增進親子關係。

元大人壽表示，本次親子營共計逾30位員工子女報名參與，從步入辦公室的那刻起，小朋友們對於大人們的工作場所展現高度好奇心，為了讓員工子女認識父母上班的公司，並以父母從事的保險業為榮，親子營特別藉由保險故事及職場介紹，讓小朋友認識保險公司各部門的工作內容，進而了解保險就是幫助他人、同時也幫助自己的事業，而父母的工作就是為了讓更多家庭擁有保險保障，因此引以為傲，活動結束時，不少小朋友表示「我長大也要來人壽公司上班」。

為了讓小朋友更了解保險業，活動設計上安排保險故事、闖關遊戲、體適能 、小隊分組合作及烏克麗麗教學等，尤其是小小保險人體驗闖關遊戲，因為能體會到爸媽工作的甘苦，是小朋友最感興趣的項目。

元大金控8月甫獲人力銀行舉辦的「服務業幸福企業調查」被網友票選為「員工最幸福」的幸福金控，元大人壽更是徹底落實這樣的理念，致力打造工作 、家庭與生活三者平衡的職場環境，未來將繼續推動親子同樂活動，讓員工眷屬可以更認識貼近公司，進而成為員工工作上的最佳後盾，讓同仁可以無後顧之憂地貢獻所學與心力於保險的推廣與服務。

元大人壽舉辦「保險小尖兵」元大人壽親子營，邀請員工就讀國小階段的子女，來元大體驗...
元大人壽舉辦「保險小尖兵」元大人壽親子營，邀請員工就讀國小階段的子女，來元大體驗保險人上班的日常，總經理林則棻（圖中）也親自接待這些小小賓客們。圖/元大人壽提供
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