金管會前八月罰14家保險公司 金額4,200萬元直追去年

2019-09-04 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



壽險業上半年消費者申訴評議大增，金管會開罰的動作也不輕，據保險局統計，今年前八個月共計有13家壽險公司被開罰，1家保經公司被要求改正，其中3家僅糾正、未開罰，另外10家壽險都被罰鍰60萬～1,680萬元不等，總計13家罰金為4,200萬元。

據統計，各家保險公司今年來被金管會裁罰情況，以南山人壽今年前八月被開罰5次、金額共計1,680萬元最高，其中最大一筆是今年5月該公司葉姓經理人涉嫌以LINE群組炒股，遭金管會核處660萬元罰鍰、5項糾正，並解除葉姓經理人職務。此外新核心系統境界造成15萬保單出包，金管會尚未開罰，金管會主委顧立雄表示9月底以前會裁示，被裁罰金額恐怕還會再上升，且罰金恐怕不小。以今年前八月13家壽險已被金管會開罰4,200萬元，以目前情況來看，很有機會直追去年一整年5,310萬元罰金水準。

前八月被罰第二高的是新光人壽，因年初將關係企業新光紡織股票多次買賣給新光醫院，卻未經「董事會重度決議」，違反「利害關係人交易」規定等，遭裁罰600萬元，並祭出16項糾正，這是保險業史上一次被裁罰最多項糾正，2月時又因辦理招攬核保作業流程有缺失被開罰180萬元，共計被罰780萬元。

保誠人壽前七月沒受罰，但8月一個月就新增2筆罰金，以總金額410萬元，成為被罰鍰第三高的壽險業者。主要是因為投資海外股票檢核機制失當，致全權委託受託機構有越權買入不符法規的標的，被罰300萬元；以及違反洗錢防制法被罰110萬元等。