壽險上半年消費糾紛爭議增62% 壽險公會挽救形象大作戰

2019-09-04 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



這二年來保險「停售」效應一波波，在保險業收入保費年年高升的背後，消費者申訴與爭議事件也大幅攀升。據金融消費評議中心最新統計資料顯示，今年保險申訴爭議案件高達3,919件，較前一年激增過半，尤其是壽險業一年申訴暴增62%最高，學者憂金管會停賣高儲蓄險貿然上路，將讓消費爭議件數急劇升高，壽險公會已以將公平合理待客列為明年重要任務，要展開挽救產業形象大作戰。

金融業消費爭議年年攀高，尤其是保險業一向高居第一，且比重高達八成，重創壽險業的形象。據財團法人金融消費評議中心最新公布統計，第2季金融業合計收受2,073件申訴案件及577件申請評議案件；其中保險業就有1,658件（比重占79.9％）申訴案件及501件（比重占87％)申請評議案件，若加上第1季後，整體上半年保險業有3,012件向保險業者申訴，同時已有907件申請評議，合計件數為3919件，較2018年上半年二者合計增加1,320件，年增率約50.8%。

其中壽險業尤其嚴重，今年上半年共計有2,187件申訴，較前一年的1,350件，暴增62%；相較於上半年產險申訴增加51.1%、保險輔導人增加39.5%，都來得多。產險加保險輔導人上半年總計申訴案為825件。而因申訴後消費紛爭仍無法解決，要求金融評議中心調解而申請評議的，壽險上半年亦高達684件，年增率亦有33%。產險與保險輔導人合計為223件評議案，成長幅度為19.2與20%。壽險業部分，理賠案件中申訴評議以「手術認定」糾紛最多，非理賠案件為「業務招攬」爭議最多。

加上金管會明年開始要著手整頓高儲蓄險，拉高死亡保障的門檻，市場憂心明年下半年開始買不到，市場認為將再掀一波搶買潮，政治大學風險管理與保險學系主任彭金隆教授憂心如果在沒有配套下倉促施行，保險業務員業績壓力急遽上升，在訓練及準備並不周全下，推銷複雜度與服務密度更高的保障產品，衍生的不當銷售與爭議風險也會提高。一旦儲蓄商品停售，降低客戶換購保單的動機，又會減少通路再銷售的機會，也容易引發不當勸誘轉換商品的風險。

上周新選任的壽險公會理事長黃調貴一上任後即表示要挽救產業形象大作戰，他相當重視以客為尊。首先第一要務就要當民眾與壽險公司與壽險公司跟金管會之間重要溝通管道，另外為了改善民眾對保險業的不佳印象，更強調未來要落實金管會公平待客政策原則，並推動社會企業責任，以客為尊列為最重要任務之一，以提升社會大眾對產業之形象。

金管會甫完成的金融業公平待客評核，發現保險業仍然有不少缺失，包括還有保單遭冒名貸款或挪用、理賠金核算漏賠付保戶等，而受到裁罰；對於客戶申訴案件沒有妥適處理，經財團法人金融消費評議中心作成應賠付之評議決定比率偏高等，今年只是鼓勵前20%，明年開始後20%開始處罰，列入名單者將加強金檢。