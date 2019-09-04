親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

壽險上半年消費糾紛爭議增62% 壽險公會挽救形象大作戰

2019-09-04 17:09經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

這二年來保險「停售」效應一波波，在保險業收入保費年年高升的背後，消費者申訴與爭議事件也大幅攀升。據金融消費評議中心最新統計資料顯示，今年保險申訴爭議案件高達3,919件，較前一年激增過半，尤其是壽險業一年申訴暴增62%最高，學者憂金管會停賣高儲蓄險貿然上路，將讓消費爭議件數急劇升高，壽險公會已以將公平合理待客列為明年重要任務，要展開挽救產業形象大作戰。

金融業消費爭議年年攀高，尤其是保險業一向高居第一，且比重高達八成，重創壽險業的形象。據財團法人金融消費評議中心最新公布統計，第2季金融業合計收受2,073件申訴案件及577件申請評議案件；其中保險業就有1,658件（比重占79.9％）申訴案件及501件（比重占87％)申請評議案件，若加上第1季後，整體上半年保險業有3,012件向保險業者申訴，同時已有907件申請評議，合計件數為3919件，較2018年上半年二者合計增加1,320件，年增率約50.8%。

其中壽險業尤其嚴重，今年上半年共計有2,187件申訴，較前一年的1,350件，暴增62%；相較於上半年產險申訴增加51.1%、保險輔導人增加39.5%，都來得多。產險加保險輔導人上半年總計申訴案為825件。而因申訴後消費紛爭仍無法解決，要求金融評議中心調解而申請評議的，壽險上半年亦高達684件，年增率亦有33%。產險與保險輔導人合計為223件評議案，成長幅度為19.2與20%。壽險業部分，理賠案件中申訴評議以「手術認定」糾紛最多，非理賠案件為「業務招攬」爭議最多。

加上金管會明年開始要著手整頓高儲蓄險，拉高死亡保障的門檻，市場憂心明年下半年開始買不到，市場認為將再掀一波搶買潮，政治大學風險管理與保險學系主任彭金隆教授憂心如果在沒有配套下倉促施行，保險業務員業績壓力急遽上升，在訓練及準備並不周全下，推銷複雜度與服務密度更高的保障產品，衍生的不當銷售與爭議風險也會提高。一旦儲蓄商品停售，降低客戶換購保單的動機，又會減少通路再銷售的機會，也容易引發不當勸誘轉換商品的風險。

上周新選任的壽險公會理事長黃調貴一上任後即表示要挽救產業形象大作戰，他相當重視以客為尊。首先第一要務就要當民眾與壽險公司與壽險公司跟金管會之間重要溝通管道，另外為了改善民眾對保險業的不佳印象，更強調未來要落實金管會公平待客政策原則，並推動社會企業責任，以客為尊列為最重要任務之一，以提升社會大眾對產業之形象。

金管會甫完成的金融業公平待客評核，發現保險業仍然有不少缺失，包括還有保單遭冒名貸款或挪用、理賠金核算漏賠付保戶等，而受到裁罰；對於客戶申訴案件沒有妥適處理，經財團法人金融消費評議中心作成應賠付之評議決定比率偏高等，今年只是鼓勵前20%，明年開始後20%開始處罰，列入名單者將加強金檢。

金融業消費爭議年年攀高，尤其是保險業一向高居第一，且比重高達八成，重創壽險業的形...
金融業消費爭議年年攀高，尤其是保險業一向高居第一，且比重高達八成，重創壽險業的形象。記者葉憶如／製表
分享

保險壽險業金管會
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

保險AI大賞落幕！「台灣人壽」穩坐獲獎王寶座

2019-09-04 15:46

悠遊寶島之美 「玉山國旅卡」祭最高8%回饋

2019-09-04 15:08

善用緩繳期 減輕學貸壓力

2019-09-04 14:42

出生就規畫 5步累積教育金

2019-09-04 14:42

財管邁入新里程碑 永豐金證取得美國QI資格

2019-09-04 12:32

擴大財富管理邁入新里程碑 永豐金證券取得美國QI資格

2019-09-04 11:27

不要太相信理專 有七種狀況可能會A你的錢

2019-09-04 11:16

貿易戰難料 股票型基金失血

2019-09-04 11:06

傳隆力攜國票金併安泰銀 國票金：沒這回事

2019-09-04 10:43

美國8月ISM指數降 打壓美債殖利率走勢

2019-09-04 10:07

國銀7月獲利衰退 近一年來首見

2019-09-04 00:29

利差走低、殺價競爭 國銀7月國內獲利衰

2019-09-04 00:29

境外資金匯回 出現首宗逾億元申請案

2019-09-04 00:25

境外資金匯入可分期 無幣別限制

2019-09-04 00:24

中信星國分行 十年有成

2019-09-04 00:24

彰銀愛老人 辦公益餐會

2019-09-04 00:23

電子支付互轉 拚明年上路

2019-09-03 23:58

20年期公債標售…冷清

2019-09-03 23:27

支付生態圈打通金流 跨大步

2019-09-03 23:25

電子支付紅利點數整合 將可一次消費

2019-09-03 23:20

瞄準美中貿易戰供應鏈移轉效應 國銀搶攻越南商機

2019-09-03 21:38

台灣首度企業接班跨國調查 兩點重視度超其他國家

2019-09-03 20:29

金管會計畫成立清算中心 最快明年電子支付間可互通

2019-09-03 19:29

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

國產車存亡保衛戰 衝擊30萬人工作

2019-09-03 19:04

青埔新亮點全台最大IKEA趕工 2021完工市府全力協助

2019-09-04 12:04

夾娃娃機台主注意！保證取物金額不得逾790元

2019-09-03 17:47

20年來台灣有線電視最大頻道斷訊潮！22頻道10月斷訊頻道廣

2019-09-04 01:21

不要太相信理專 有七種狀況可能會A你的錢

2019-09-04 11:16

上海Costco房東是鴻海！商場處處見台味 工作人員吆喝「吼~」

2019-09-04 01:00

國銀7月獲利衰退 近一年來首見

2019-09-04 00:29

鴻海衝5G 下半年秀新品

2019-09-04 01:01

高鐵上300萬元現金 成洗錢防制規定最佳教材

2019-09-04 15:54

產能滿載！大立光擴產 今年資本支出衝百億

2019-09-03 23:30

BTC發聲 生技股引進四大基金

2019-09-03 23:21

金管會計畫成立清算中心 最快明年電子支付間可互通

2019-09-03 19:29

傳隆力攜國票金併安泰銀 國票金：沒這回事

2019-09-04 10:43

有線電視產業扭曲 內容業死心

2019-09-04 01:20

陳冲：貿易戰轉單效應 恐將台灣推上匯率操縱國

2019-09-03 19:55

勞保基金大賺617億元歷史新高 仍難逃七年後破產命運

2019-09-04 12:02

中美貿易大戰業者「洗產地」遭海關攔截開罰

2019-09-03 17:46

自製模具…大立光祕密武器

2019-09-04 01:14

中油換電站換約 光陽拿下146座

2019-09-03 23:34

境外資金匯回 出現首宗逾億元申請案

2019-09-04 00:25

電子支付互轉 拚明年上路

2019-09-03 23:58

非蘋鏡頭廠找到新藍海 資本支出不手軟

2019-09-04 01:10

鴻海FII副董李傑請辭 專注母公司海外布局

2019-09-03 20:23

你花了多少？主計總處：去年每人消費26.6萬元

2019-09-03 18:10

日韓打貿易戰 台灣「揀到」最多南韓觀光客！

2019-09-04 12:14

亞泥礦場爭議經濟部放棄上訴 徐旭東首度表態：遺憾

2019-09-04 15:45

彰化僅台電示範風場取得經濟部施工許可 沃旭努力中

2019-09-03 19:24

從工作八小時到十幾小時...創業好還是吃別人的好？

2019-09-04 03:14

台商回流熱潮！這兩產業10月底將增僱5,400人

2019-09-03 21:31

名家觀點／全球中長期經濟 不樂觀

2019-09-04 01:50

推動支付生態圈 金管會將開放電支商家共通使用

2019-09-03 19:04

勞保估8年後破產 你的退休金怎麼辦？

2019-09-03 20:59

美國8月ISM指數降 打壓美債殖利率走勢

2019-09-04 10:07

喬山羅總曾偽裝暑期臨時工 父親教他敲100個門總有一個開門理你

2019-09-04 00:57

卓永財：工具機第4季景氣不佳 兩岸差距縮短

2019-09-03 18:30

3分鐘補缺口 再生能源「輔助配套」出爐

2019-09-03 23:37

差點讓消費者成侵權共犯...NCC別再硬當和事佬

2019-09-04 01:20

支付生態圈打通金流 跨大步

2019-09-03 23:25

失智照護／監護宣告 減少法律爭議

2019-09-04 03:15

東華高爾夫球場法拍急喊卡 歷經11次流拍底價剩17億

2019-09-04 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top