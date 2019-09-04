高鐵上300萬元現金 成洗錢防制規定最佳教材

2019-09-04 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



在邁向無現金社會潮流下，300萬元現金出現的高鐵上，格外引人關注，這麼多的現金使用，可能涉及洗錢防制法的多項規定，包括金融機構等各種洗防法的「守門員」，也都會特別注意。

最近幾年因亞太防制洗錢組織（APG）對台灣進行新一輪評鑑，政府不斷對國人宣導洗錢防制觀點，上月底並傳出佳績，台灣這次評鑑初步結果升格為「一般追蹤」名單，也凸顯國內對洗錢防制的日益重視。

高鐵上300萬元現金未來的使用，可能涉及那些洗錢防制規定？洗防辦官員表示，首先，300萬元現金如果要帶出境到國外，依規定只要現金超過新台幣10萬元，就必須辦理申報。

若從金融機構匯出去，超過50萬元，金融機構依規定必須對客戶問清楚，為何有這麼大筆現金，匯出去要做什麼用等。

第二，300萬元如果在國內使用，例如跟廠商買機器設備，廠商收到現金，存入銀行時，現金超過50萬元，依規定，銀行必須通報。

現金若沒超過50萬元，如果這家廠商平常很少收現金，突然收現金存入，銀行若覺得不合常情，除了進一步追問外，也有可能以可疑交易通報。

如果是跟融資性租賃公司做機器設備租賃，依洗防法規定，融資性租賃公司跟銀行必須扮演洗錢防制「守門員」角色，依規定通報。

第三，300萬元現金如果要拿部分到銀行開立外幣帳戶，依規定，銀行對開戶必須做客戶審查。

如果是在銀行已有外幣帳戶，只是存入現金，依規定存入超過新台幣50萬元等值的外幣，也都是要做大額申請，若沒超過50萬元，只要銀行認為屬可疑交易，一樣也要通報。

第四，客戶如果是屬於PEP（重要政治性職務人士）及其家庭成員，金融機構還必須「加強審查」。像立法委員就屬於PEP，其配偶及子女，是PEP的家庭成員，依洗防法規定，都是必須加強審查的範圍。

官員表示，這幾年國內外都相當重視洗錢防制，300萬元現金的使用，很難不碰到各類「守門員」，要求依規定辦理申報。

尤其是媒體報導過的新聞人物，依規定，金融機構等各類「守門員」，都會更加留意。