財管邁入新里程碑 永豐金證取得美國QI資格

2019-09-04 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



投資理財商品國際化，投資人面臨美國課稅處理需求大增，永豐金證券宣布取得美國國稅局「合格中介機構」（Qualified Intermediary簡稱QI）資格，該公司總經理江偉源表示，取得QI資格具三大實質效益，包括客戶的美國來源利息性所得依實際稅率就源扣繳，免除一律預扣30％的稅額、晉升爭取到與美國一線券商對接往來的機會、財富管理後端服務流程完整性大幅提升接軌國際。

江偉源表示，財富管理規模快速成長，投資人透過財管信託及複委託兩大平台，投資已擴及海外各大市場，尤以美國更是重鎮，包括股票、ETF、特別股、債券都受到青睞，取得QI 資格後，可以有效減輕客戶稅務困擾。

另外美國一線券商亦將QI列為交易對手條件，今後將更容易與國際性金融機構對接往來，提升永豐金證券的國際化實力；永豐金證並致力導入數位科技進行作業流程優化，以建立商品齊全、交易便利的財管平台，全面提升客戶海外投資服務的完整性。

永豐金證券表示，現在國內投資人透過永豐金證券（具QI資格）複委託投資美國市場的部分特別股、美國交易所交易債券（Exchange Traded Debt，ETD）或債券ETF，其具利息性質的配息將免扣繳30%稅款，投資人的收益將大幅提升。

根據美國稅法，國內投資人投資美股之股息，需依最高稅率30%就源扣繳；如直接持有債券之配息無預扣稅，但部份債券ETF的配息若屬於利息性質，非QI的券商必須先預扣30%的稅款，再由客戶自行向美國稅務局申請退稅。

永豐金證券積極發展財富管理成績斐然，目前財管信託規模及海外複委託的交易量皆名列前矛，更在服務層面上取得美國國稅局QI資格，以及進行中的流程優化數位科技工程，展現在發展財富管理券商的旺盛企圖。