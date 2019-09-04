不要太相信理專 有七種狀況可能會A你的錢

2019-09-04 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



銀行理專涉挪用客戶資金事件頻傳，金管會除裁罰外，也要求銀行加強內控，並提醒消費者注意，從金管會處分案件來看，行員或理專會挪用客戶資金的態樣，主要有七種，民眾若碰到這幾種狀況，就要有警覺性。

根據金管會7月底對七家銀行理專或行員涉挪用客戶款項處分案，發生這類違規案件的態樣，主要有七大類，包括第一、理專或行員跟客戶間有私人借貸關係，或私下資金往來。

包括為客戶代墊款項、因投資交易補償客戶手續費等。

第二、理專或行員讓客戶在不知情下，簽下空白單據，任意挪用資金。

包括利用對保時機，將開戶申請書及印鑑卡，併同借款約據請客戶簽名，偽冒開戶並保有存摺，再挪用貸款資金。

或是將客戶欲申購金融產品所填寫的外匯取款憑條，直接挪用來提領外幣現鈔。

還有，利用客戶親臨分行做換匯或基金交易時，在客戶應簽名的相關交易書類中，夾帶不是客戶指示辦理的匯款交易指示書，再將其帳戶內的款項匯出到第三方帳戶挪用。

第三、理專或行員以投資節稅商品名義，誘騙高資產客戶交付存摺、已用印的取款憑條，再將客戶款項轉到理專或行員的關聯戶，並拿自製的對帳單給客戶，避免客戶起疑。

第四、理專對客戶到辦公室完成的外幣提領交易憑證，在代客戶臨櫃轉帳時，將款項轉入理專在銀行開立的外幣帳戶後挪用。

第五、理專或行員幫客戶保管印鑑、已簽章的空白表單。

例如利用幫客戶保管印鑑，及以預留蓋妥客戶印鑑章的信託運用指示書、取款憑條，在贖回客戶投資型商品後，提領新台幣或外幣現鈔，或購買旅行支票。

或是利用保管客戶已簽章的空白表單及自動化服務密碼，將理專或行員配偶的其他銀行行存款帳戶，新增為客戶的自動化服務約定轉入帳號，並將客戶存款轉入這些關聯戶。

第六、理專或行員利用外出收取現金，挪用客戶清償房貸及申購基金款項，再偽造存摺交易、基金對帳單給客戶；或對客戶交付款項，未依指示辦理並挪用。

第七、理專或行員以私自蓋印銀行章戳的收據，或偽造的保單，提供給客戶，但未將客戶的現金用於購買保險商品。

隨著銀行財富管理業務盛行，民眾透過理專從事多元投資的情況愈來愈多，為求自保，最好不要將存摺、印鑑、密碼及已簽名的空白表單等，隨便交給理專或行員保管，而且要有警覺性，才能維護自身權益。