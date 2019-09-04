傳隆力攜國票金併安泰銀 國票金：沒這回事

2019-09-04 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



安泰銀（2849）大股東隆力希望盡快出售手中股權出場，傳出與國票金牽線。但國票金今（4）日內部否認，指出沒這回事，且據了解，國票金已經攜手日本樂天取得純網銀牌照，也有簽約，不可能再併購另外一家實體銀行。

今日一早併購消息在開盤前傳出，激勵安泰銀今日股價上衝，早盤最高上漲到15.35元，目前漲幅4.96％。

雖然基於金管會立場，能盡速解決安泰銀大股東隆力出場，以及可以再減少國內一家銀行，鼓勵國內民營金融機構併購，但據悉，國票金與日本樂天有簽訂合約，基於雙方合約，國票金目前不可能再併購另外一家實體銀行。

國票金耗費心力，千絲萬縷以及步步為營，終於成功攜手日本樂天，取得金管會同意發放的純網銀執照，純網銀目前可承做業務範圍與傳統銀行相當，不過目前尚受到一些規範，如「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」的限制，金管會近期已經鬆綁企業客戶網路開戶，未來可鬆綁業務更多，對國票金來說，運作純網銀搭配國票金實體的票券業務，可以省下更多成本。

國票金投資樂天國際商業銀行49億元，並已經斥資56.7億元買下台北大直的新辦公大樓九個樓層，要做為未來的金控總部，最快明年將會搬遷入內。