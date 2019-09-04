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不死神學士的故事: 阿富汗軍閥亂鬥的塔利班崛起

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新台幣開盤 升值0.2分

2019-09-04 09:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（4）日早盤以31.430元兌1美元，升值0.2分開出。

匯銀人士指出，市場觀望中美貿易戰進展，以及外資進一步動向，今早由於韓元升值，離岸人民幣也上漲，加上股市開盤上漲，新台幣小幅升值開出之後，目前升值幅度擴大，來到31.372元兌1美元價位，升值6分。

新台幣貿易戰
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