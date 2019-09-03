瞄準美中貿易戰供應鏈移轉效應 國銀搶攻越南商機

2019-09-03 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中美貿易大戰助燃越南經濟，不少企業轉而布局越南，推升當地金融需求，包括兆豐銀行、永豐銀行及台北富邦銀行等在越南設立據點的國銀，紛紛搶攻越南商機，越南授信量都大為成長。

根據統計，越南去年上半年經濟成長擴張至7.38%，為2010年以來高峰；今年前6月外資企業進出口總額達1540億美元，較去年同期成長6%。越南為台商海外重要營運據點，今年累計雙邊貿易總額75億美元、年增15.3%，台灣已躍居越南第5大貿易夥伴，經貿往來日益頻繁。

兆豐銀行表示，截至今年6月胡志明市分行授信近一年成長超過20%，占新南向國家的授信比重15%，後續仍有蓬勃商機。台北富邦銀行表示，截至今年5月，越南地區分行總放款量成長近40%，規模排名台資銀行前三名，淨利年成長35%，成績亮眼。

深耕越南23年的兆豐銀行，近年來積極參與越南國營企業或大型企業聯貸案，並推動在越南北部申設海陽分行，希望南北串連，提供客戶更全方位的服務。

北富銀越南分行數居台資銀行之冠，國際金融總處長陳恩光表示，因應台商南進及越南當地民生產業需求增加，已整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規畫，並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南，布局全球。

前進越南的台商約8成從事紡織等製造暨生產事業，永豐銀行鎖定紡織業，拓展商機，法人金融處資深副總經理林宏洋指出，越南已陸續參與或啟動多項國際經貿協議，永豐銀除舉辦講座分享市場最新訊息外，也提供更具彈性的資金運用方案，為客戶打造最便利的跨境金融服務。

安侯建業會計師事務所（KPMG）會計師吳俊源表示，越南致力維持高GDP成長率與穩定發展，伴隨越南出口總額持續上攀並與多國簽訂自由貿易協定（FTA）、投資保護協議（IPA）後，有望強化越南市場的商機。

吳俊源提醒有意投資越南的台商，越南發展快速，法令更新速度也快，需注意合規遵循的重要性，應確實掌握最新規章制度以免增生額外風險及成本。