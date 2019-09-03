親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

台灣首度企業接班跨國調查 兩點重視度超其他國家

2019-09-03 20:29聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

玉山銀行財富管理事業處資深副總經理張綸宇（左二）、歐洲工商管理學院INSEAD家...
玉山銀行財富管理事業處資深副總經理張綸宇（左二）、歐洲工商管理學院INSEAD家族企業國際研究中心主任莫頓‧班奈德森（左三）與香港中文大學教授范博宏（左四）出席「企業接班傳承跨國大調查」發表會。圖／玉山銀行提供
分享

台灣首度針對接班議題進行跨國調查，調查分析發現，台灣企業非常重視誠信與價值觀的傳承，並且對於客戶關係、公司與商品的歷史的重視度超過其他國家，代表台灣企業相當重視企業誠信以及與上下游供應鏈之間的信賴。

「2019年企業接班傳承跨國大調查」由香港中文大學金融學系與會計學院雙聘教授范博宏及歐洲工商管理學院（INSEAD）家族企業國際研究中心主任莫頓‧班奈德森進行。

調查結果彙整五大構面進行比較，分別為傳承誠信與祖訓、承繼無形資產、凝聚家族與員工共識、企業發展共識及傳承接班進度，讓更多企業瞭解接班傳承的關鍵。調查發現，台灣企業相當重視企業誠信以及與上下游供應鏈之間的信賴；台灣企業對於傳承接班的急迫感也高於其他國家，企業傳承規劃迫在眉睫。

在金融方面，台灣企業最希望銀行提供的服務，前三名分別為「家族傳承議題交流」、「家族成員境內外資產配置服務」及「集團跨國金流服務」。

玉山銀行財富管理事業處資深副總張綸宇表示，家族企業需要「先」培養家族價值觀的認同，「後」分配所有權、職務與財務，傳承價值觀才能讓財富永恆，相關規劃安排最好能考量到三代、五代之後，具備這樣的傳承思維，才有機會邁向百年企業。

玉山銀行指出，台灣上市櫃公司七成為家族企業，占總市值六成；而華人家族企業中，從交棒前五年到交棒後三年，企業市值平均縮水六成，顯見企業接班規劃對未來發展的重要性。

玉山銀行與遠見雜誌合作，共同進行「2019年企業接班傳承跨國大調查」，調查範圍橫跨台灣、歐洲、東南亞、中國大陸及韓國，議題聚焦傳承必傳元素。

玉山銀行

相關新聞

金管會計畫成立清算中心 最快明年電子支付間可互通

2019-09-03 19:29

瞄準美中貿易戰供應鏈移轉效應 國銀搶攻越南商機

2019-09-03 21:38

名家觀點／解決儲蓄險問題 要有完善配套

2019-09-03 00:47

追上星、港 顧立雄：將公布財富管理新方案

2019-09-03 00:17

防保險詐騙 金管會擬策：訂業務員十誡、樂齡指引

2019-09-03 00:14

高利儲蓄險明年初還買得到！預期下半年才會開始管制

2019-09-03 00:03

利變保單9月降息潮 擴大

2019-09-03 00:01

財管新方案 將媲美星港

2019-09-03 00:00

銀行搶生意 主動牽線找廠地

2019-09-02 23:58

國際板債券發行 大縮水

2019-09-02 23:58

債券ETF規模 挑戰兆元

2019-09-02 23:58

利變保單利率直直落 外幣商品相對具優勢

2019-09-02 23:57

金融整併 有業者來探詢

2019-09-02 23:57

顧主委兩周年 兩個最滿意

2019-09-02 23:57

台灣金控改選 魏江霖升總座、陳錦稷不續任獨董

2019-09-02 23:36

財經觀點／數位經濟 關鍵在開放銀行資料

2019-09-02 23:23

國銀衝智能理財 放送好康

2019-09-02 23:19

純網銀 填補普惠金融不足

2019-09-02 23:15

台商轉進越南 兆豐銀受惠

2019-09-02 23:13

中租撒10億 增資東協

2019-09-02 23:11

雲端發票專屬獎 加開40萬組500元獎項

2019-09-02 20:37

影╱香港反送中 亞洲金融中心地位也送「終」？

2019-09-02 20:30

宣告利率9月大調降 保戶回饋金縮水

2019-09-02 19:00

新台幣區間盤整微收升 局勢不明交投清淡

2019-09-02 18:49

新台幣升0.8分 收31.402元

2019-09-02 16:13

中秋主題刮刮樂「嫦娥發紅包」登場 10萬頭獎200個

2019-09-02 16:12

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

中油不續約了...38座Gogoro換電站9月底前停止服務

2019-09-03 14:01

高利儲蓄險明年初還買得到！預期下半年才會開始管制

2019-09-03 00:03

紅潮洶湧 紫光NAND技術大突破

2019-09-03 00:23

華為推新旗艦機 台廠利多

2019-09-03 00:14

經部挺工具機業 協助搶單

2019-09-03 00:33

兩家族有幾代人的交情...何煖軒任仰德首席總顧問

2019-09-02 23:10

8月車市 進口車賣贏國產車

2019-09-02 23:32

利變保單9月降息潮 擴大

2019-09-03 00:01

名家觀點／解決儲蓄險問題 要有完善配套

2019-09-03 00:47

日照充足太陽能發威 電力貢獻一度超過核二廠

2019-09-02 22:07

六大產業指標 三項亮警訊

2019-09-03 00:31

驚！旅遊業還沒開始放...8月底止2257人放無薪假 創今年新高

2019-09-03 00:20

群創子公司睿生光電 正式啟航

2019-09-03 13:38

國產車存亡保衛戰 衝擊30萬人工作

2019-09-03 19:04

鎳價飆 不銹鋼廠歡呼

2019-09-02 23:31

防保險詐騙 金管會擬策：訂業務員十誡、樂齡指引

2019-09-03 00:14

中國大型製造業動能續弱 關注美中貿易談判進展

2019-09-03 09:11

面板雙虎揪伴 搶新零售商機

2019-09-02 23:14

電動車熱！國外大咖搶市 Jaguar跑車預計10月登台

2019-09-02 23:30

電動機車多採用一般電池 三元電池仍看汽車需求

2019-09-03 13:02

6成企業中秋獎金平均1543元 醫護最怕鳳梨酥

2019-09-03 13:09

勞動基金前7月賺8% 投信買這幾檔

2019-09-03 14:47

財管新方案 將媲美星港

2019-09-03 00:00

雲端稅務帳戶上線 未來個人綜所、房屋、牌照稅都可查

2019-09-03 12:40

紫光研發大手筆 上半年虧162億

2019-09-03 00:22

貿易戰轉單樂？陳冲：小心台灣因此變匯率操縱國

2019-09-03 10:01

和泰車、裕日車 9月各引進2款進口車

2019-09-03 12:36

指數往季線靠攏 吳佩奇：內外資這麼做

2019-09-03 08:01

過節氣氛沒了...赴陸帶了月餅回台遭罰20萬元

2019-09-03 11:32

亞泥爭取礦權展延 提起上訴

2019-09-03 00:07

利變保單利率直直落 外幣商品相對具優勢

2019-09-02 23:57

金管會計畫成立清算中心 最快明年電子支付間可互通

2019-09-03 19:29

豆府競拍底價84元 餐飲股新兵25日掛牌上櫃

2019-09-03 13:38

華為新機將發表 作業系統受關注

2019-09-03 00:13

統一超轉投資博客來進軍電子書二周年 營收年增2.5倍

2019-09-03 11:02

中租撒10億 增資東協

2019-09-02 23:11

勞動基金收益率 達8.2%

2019-09-03 00:41

元太 布局智慧交通應用

2019-09-02 23:10

你花了多少？主計總處：去年每人消費26.6萬元

2019-09-03 18:10

科技論壇10月2日登場 迎接5G新時代

2019-09-03 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top