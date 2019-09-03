台灣首度企業接班跨國調查 兩點重視度超其他國家

2019-09-03 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



玉山銀行財富管理事業處資深副總經理張綸宇（左二）、歐洲工商管理學院INSEAD家族企業國際研究中心主任莫頓‧班奈德森（左三）與香港中文大學教授范博宏（左四）出席「企業接班傳承跨國大調查」發表會。圖／玉山銀行提供 分享 facebook

台灣首度針對接班議題進行跨國調查，調查分析發現，台灣企業非常重視誠信與價值觀的傳承，並且對於客戶關係、公司與商品的歷史的重視度超過其他國家，代表台灣企業相當重視企業誠信以及與上下游供應鏈之間的信賴。

「2019年企業接班傳承跨國大調查」由香港中文大學金融學系與會計學院雙聘教授范博宏及歐洲工商管理學院（INSEAD）家族企業國際研究中心主任莫頓‧班奈德森進行。

調查結果彙整五大構面進行比較，分別為傳承誠信與祖訓、承繼無形資產、凝聚家族與員工共識、企業發展共識及傳承接班進度，讓更多企業瞭解接班傳承的關鍵。調查發現，台灣企業相當重視企業誠信以及與上下游供應鏈之間的信賴；台灣企業對於傳承接班的急迫感也高於其他國家，企業傳承規劃迫在眉睫。

在金融方面，台灣企業最希望銀行提供的服務，前三名分別為「家族傳承議題交流」、「家族成員境內外資產配置服務」及「集團跨國金流服務」。

玉山銀行財富管理事業處資深副總張綸宇表示，家族企業需要「先」培養家族價值觀的認同，「後」分配所有權、職務與財務，傳承價值觀才能讓財富永恆，相關規劃安排最好能考量到三代、五代之後，具備這樣的傳承思維，才有機會邁向百年企業。

玉山銀行指出，台灣上市櫃公司七成為家族企業，占總市值六成；而華人家族企業中，從交棒前五年到交棒後三年，企業市值平均縮水六成，顯見企業接班規劃對未來發展的重要性。

玉山銀行與遠見雜誌合作，共同進行「2019年企業接班傳承跨國大調查」，調查範圍橫跨台灣、歐洲、東南亞、中國大陸及韓國，議題聚焦傳承必傳元素。