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金管會計畫成立清算中心 最快明年電子支付間可互通

2019-09-03 19:29聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

電子支付情境示意圖。圖／Ingimage
電子支付情境示意圖。圖／Ingimage
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金管會今(3日)釋出電子支付大利多，計畫由財金中心規劃成立「跨機構共用平台」，未來電子支付間可相互連通，例如：街口支付跟LINE Pay一卡通帳戶間可互轉帳、街口支付簽約的商家，消費者拿歐付寶也能付款。草案預計9月底預告完成，力拼本會期送進立院審議，順利的話最快明年就能成立。

金管會日前發布「電子支付機構管理條例」修正草案，電子票證跟電子支付將整合成同一法規，「電子票證」將從歷史上消失。今天也透露，草案中新增「跨機構共用平台」，類似目前銀行與銀行間財金中心清算的角色，未來所有的電子支付業者跟銀行只要加入會員，之間可以做到通路共享、資金流通兩優勢。

所謂通路共享，就是只要其中一家電支簽的特約商店，消費者用其他電支也可以支付，例如：街口支付簽約的上千家店家，民眾拿歐付寶也可以支付；資金流通則是指電支跟電支間可以互相轉帳，例如：消費者可以用街口支付轉帳給朋友的LINE Pay一卡通帳戶。

金管會官員說，「跨機構共用平台」目前是由財金公司規劃，因為國內也有21家銀行有兼營電支，因此開放銀行加入，甚至未來電支跟信用卡的點數回饋可望能整合，例如：銀行信用卡的回饋點數可以整合成街口幣統一使用；但第三方支付業者不會加入，例如「Pi錢包」，因為第三方支付沒有儲值、轉帳功能，除非第三方支付申請兼營電支。

目前國內專營電支機構包括街口支付、歐付寶、橘子支付、簡單支付、國際連等五家；電子票證有悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡，除了icash正在申請中外，其他三家都已申請兼營電支執照。

一卡通街口支付金管會行動支付

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