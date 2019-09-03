本國銀行前七月獲利突破2,000億元 但也出現隱憂

2019-09-03 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（3）日公布本國銀行最新營運概況，今年前七月稅前盈餘2,259億元，但7月單月卻出現衰退，獲利比去年同期減少7.6%。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年7月底止，本國銀行放款總餘額29兆3330億元，較上月底增加1,502億元。

在獲利表現方面，今年前七月國銀稅前盈餘2,259億元，突破2,000億元，比去年同期增加6.3%，其中除國內總分行獲利減少外，其餘包括國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行，都呈現兩位數成長。

前七月國內總分行獲利減少原因，主要是利息淨收益減少87億元，及員工福利費用增加56億元。

但值得注意的是，7月單月獲利僅332億元，比去年同期衰退7.6%，是去年1月以來最大減幅。

7月單月獲利衰退，主要是國內總分行就大減19.3%，至於OBU、海外分行獲利都成長，大陸地區分行則是從去年的虧損轉為賺錢。

對於7月國內總分行獲利大幅衰退原因，黃光熙表示，主要是國際情勢變化較大，金融資產評價不佳，使得投資淨利減少；去年7月全行獲利金額相當高，基期高也是因素之一。

此外，7月底止，逾放金額為698億元，較上月底增加19億元；逾期放款比率為0.24%，增加0.01個百分點。

7月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為582.44%，雖較上月底減少13.43個百分點，但仍是2006年來第二高，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。