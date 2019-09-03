推動支付生態圈 金管會將開放電支商家共通使用

2019-09-03 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（3）日表示，已請財金公司規劃建置跨機構共同平台，以後街口不僅跟歐付寶等其他電支機構的使用者間，不但可以相互轉帳，商家也可以共通使用。

將來開放跨機構間金流，會有何發展？金管會銀行局副局長黃光熙表示，目前電支機構的金流是封閉式，只能對受理註冊的人提供金流服務，未來將改為開放式架構，財金公司會先研議建置跨機構共用平台，提供消算機制，包括電支、銀行都可以加入，目前兼營電支的銀行有21家。

共用平台將提供兩大項功能，第一，資金流通，未來電支及金融機構間可以透過平台提供國內外匯兌，及做轉帳。

例如目前街口使用者的帳戶間可以相互轉帳，但不能跨機構轉帳到歐付寶使用者帳戶，以後就可以；因銀行也可加入平台，未來電支帳戶也可以轉銀行帳戶。

第二，通路共享，電支機構跟一家商店簽約後，加入平台的其他電支機構，就可以在這家商店交易支付。

例如街口簽了十家商店，歐付寶雖然跟這十家商店簽約，但只要加入平台後，歐付寶使用者也可以在這十家商店消費支付。

對消費者來說，使用街口的人，以前只能在街口簽的特約商店使用，以後也可以到歐付寶簽的特約商店使用。

這平台建什麼？現在只能去街口的簽的店支付，平台會有清算機制。

至於商家已經很多的電支機構，為何要加入平台？官員表示，以後可能會有類似銀行信用卡的手續費拆帳，提高電支機構加入意願。

黃光熙表示，跨機構共用平台的建置，有助商家拓點，服務更普及，客源也會增加。