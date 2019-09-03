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路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

四大高勝率指標 挑出不倒的債券ETF

2019-09-03 00:06經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

金管會緊盯債券ETF壽險集中持有，但推動櫃買中心和投信公司推廣，顯示債券ETF優勢獲得認可，監管政策意在防範特定法人行為而影響市場健全發展。特別在美中貿易戰引發股市動盪，債券成為安全避風港，現階段是推動債券ETF普及的時機。

一般投資人對此常見的問題是：那我該如何享受債券ETF好處，又避開特定法人集中持有影響？專家建議，關注投資目標、基金規模、受益人數、交易量等四大「高勝率」指標，有九成的機率可避開少數法人持有問題；本文並提出債券ETF的實用步驟，讓你快速上手。

市場專家指出，ETF投資一籃子證券，債券ETF顧名思義，就是買進多檔債券，這類商品的第一好處，是相對單一債券降低投資門檻，二是債券ETF管理費低，國內ETF最高不超過1%，三是快速配置且分散單一證券風險，四有稅負優勢，國內債券ETF配息一律歸入海外利息所得，每年累計低於670萬元無須繳稅。

一、投資目標

一般投資人想入手的第一步，是釐清自身投資目標或理財需求。台股掛牌90檔債券ETF，類型網羅美國公債、市政債（州政府和非營利機構發債）、投資等級債（高信評公司債）、大陸國債與政金債、新興債和高收益債（垃圾評級的公司債），必須回歸投資目標，才知道哪類債券最適合你？

舉例一、屆退族／退休族長期存股，但面臨台股劇烈波動，想分散買債券，通常這類是年紀長的中高齡族，適合以波動適中或更低的美國公債、市政債、投資等級債來搭配股票部位。

現階段美國公債利率走低，ETF配息率多低於3%，市政債大約也在2.5-2.6%，投資等級債則多在3.5-4%，若與殖利率4%的股票搭配，整體投資組合收益率仍有機會較活儲1%的利率高出一到三倍。

舉例二、勇於承擔風險的配息愛好族，可選擇新興債和高收益債，市面上這二類債券ETF皆以美元計價債為大宗，匯率風險相對低，主要承擔債券的信評和利率風險，高收益債ETF最高配息率有5-6.5%，能滿足高配息需求。

二、基金規模

選定哪類債券適合自己後，投資人可蒐集相關資訊，優先關注大規模產品。

為便利民眾了解各債券ETF的標的，通常ETF名稱會要求投信將債券內容或信評等進行揭露，舉例「元大美債20年」投資美國公債，「中信美國市政債」為投資美國市政債，「國泰1-5Y高收債」是短中天期（投資1-5年期）的高收益債，與股票ETF的辨別法相近。

投資人可以逐步蒐集特定類型的債券ETF，並透過各投信官網每天揭露的「申購贖回清單」，此欄位中的「基金淨資產價值」就是ETF規模，挑選同類型前三大或超過百億元的ETF優先追蹤。

此外，基金規模還有一個觀察要領：除了「大」基金相對不受特定法人過度持有而有清算風險，能同步選到「穩」的基金更好。

因為基金規模和配息穩定度密切關聯，若規模短期膨脹太快，配息往往被稀釋，此部分可留意基金規模在數個月穩定在一定水平。

三、受益人數

受益人就是投資人，通常受益人數愈多的ETF，代表投信公司愈注重受益人推廣，比較沒有特定法人集中的問題。

不過，這類資訊雖每個月公開於投信投顧公會網站的基金資訊，對一般投資人來說，沒有CMoney、彭博、理柏等資訊系統輔助，不易查找，因此最快方式是致電洽詢投信。另外各投信中，元大投信官網固定揭露旗下ETF受益人數，同樣在「申購贖回清單」一欄，最便利查找。

受益人這個數字愈多愈好，如果債券ETF有千人以上的受益人，可說是相當不容易，優先關注。反之，受益人低於10人，甚至只有3、5人，很大的機率是這檔基金被特定法人鎖定。

四、交易量

此外，不少消息指出，特定法人持有的ETF，次級市場流動性將不佳，其實兩者沒有絕對關係，因為法人通常透過初級市場申贖或鉅額交易買賣ETF，台股中的流動性則和券商造市有關。

由於債券ETF還發展不久，一檔基金被法人集中持有，仍可能維持基本造市量，與不被特定法人持有的基金，不見得在量能有顯著差異，不過為避免買賣上的不流暢性，交易量也是盡量選擇愈多愈好。

以本報統計，今年來到8月23日止，計入鉅額、盤後等次級市場交易量來看，國內投信以中國信託投信旗下的債券ETF量能最佳，平均超過2,000張。

其次是元大、群益、國泰、富邦等投信，債券ETF也有千張以上的均量，這幾家投信同時是ETF規模較大、受益人廣並投入推廣較多的投信，可優先留意。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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ETF債券配息

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