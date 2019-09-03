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追上星、港 顧立雄：將公布財富管理新方案

2019-09-03 00:17聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

上任兩周年，金管會主委顧立雄昨天接受媒體聯訪。記者陳正興／攝影
上任兩周年，金管會主委顧立雄昨天接受媒體聯訪。記者陳正興／攝影
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金管會主委顧立雄昨天透露，香港「反送中運動」恐影響其亞洲理財中心地位，今年底前金管會將公布「媲美星港財富管理新方案」，目前正盤點銀行與證券的業務，針對專業投資人將有更多商品的開放，包括放寬境外結構型商品連結標的限制，如可連結台股指數相關商品等。

他表示，年底會提出具體方案，希望可以趁此時努力追趕上香港跟新加坡的金融市場。

顧立雄昨天釋出這項利多，他表示，主要是希望「台灣人自己的錢自己管」，重點是希望國內商品以及業務可以更開放，盡量跟香港及新加坡有相當程度的開放。

顧立雄昨盤點他上任兩年推動過多項大型政策，包括金金併、產金分離、金金分離、監理沙盒、純網銀等。

他說，自己在政策上強調「平衡」，監理跟發展要兼顧，「這兩年不是匍匐前進，而算是昂首邁進。」

顧立雄也點出兩項後續政策重點：純網銀監理、保險業接軌IFRS 17。他說，純網銀一定是建構最新系統、二十四小時運作，對金管會監理會是很大挑戰，將由他領軍成立專門小組，建構出「即時監理系統」，團隊成員包括央行、集保中心、聯徵中心等。

從一名路人甲到金融業的領航者，還想當金管會主委嗎？顧立雄說：「我深刻覺得一旦從政真的身不由己，但我從不後悔自己的選擇，明年的事到時才知道，一切為大局著想。」

顧立雄香港新加坡金管會

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