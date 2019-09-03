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防保險詐騙 金管會擬策：訂業務員十誡、樂齡指引

2019-09-03 00:14聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄昨天說，未來金融消費者保護將著重兩大面向。 記者陳正興／攝影
金管會主委顧立雄昨天說，未來金融消費者保護將著重兩大面向。 記者陳正興／攝影
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近年頻頻發生保險員用假保單詐騙保費、行員挪用客戶存款等，金管會主委顧立雄昨天說，未來金融消費者保護將著重兩大面向，包括研議訂定「業務員十誡」，並因應高齡化社會推動「樂齡指引」，避免年長者被不肖理財專員或保險業務員剝削。

顧立雄昨天舉行上任兩周年平面媒體聯訪，他上任後不斷強調「金融消費者保護」，並推出公平待客十項評比，但似乎仍有金融民怨。他七月底針對七家曾發生理專挪用客戶資金的銀行重罰，但「殺雞儆猴」效果還未顯現，馬上又有銀行發生類似案件，連保險業都發生業務員挪用保費。

顧立雄說，這兩年來針對消費者保護議題，金管會陸續有一些手段，像是規範房貸手續費、信用卡違約金不當收取、基金銷售明年改以「基金規模」計算銷售獎勵金、投資型保單委託投信代操不能重複收取經理費等；現在設法在「不當勸誘」上做努力。

但顧立雄坦言，金融消費的保障上，因為國內沒有「金融消費者保護局」，沒有專責的機構在處理，現在透過「公平待客原則」機制，金管會會在總經理會議上宣導，透過每年評核機制選出前二十名金融機構，針對三年排名都在後二十名的金融機構會加強檢查力道，甚至請來金管會喝咖啡。

顧立雄說，現在很多理專都有保險業務員資格，且保單有五成其實是銀行賣的，未來會一併規範，比照理專十誡會整理出業務員十誡，擬出相關規範來防止保險業務員挪用保費再發生。

「樂齡指引」是針對保護七十歲以上長者的金融消費權益。顧立雄說，過去曾發生年長者被勸誘保單借款做超槓桿投資或再買保單，或是對老人家銷售不合乎需求的保單，比如說長者去銀行貸款，本來要做房子裝修卻被勸誘去買保單，但理專在資金來源上卻寫長年儲蓄，類似這樣的事件很多。因應高齡化社會，透過重點宣導讓長者可理解正確理財觀念、避免長者被騙，會請金融評議中心主導。

面對高齡化社會，顧立雄也呼籲三十五歲或四十歲應及早做退休規劃。他坦言：「我今年六十歲才做退休理財已經太晚，目前僅有投資型保單，未來退休後會想申請以房養老，但要我老婆同意。」他也都勸自己兒子跟姪女及早理財，透露兒子跟姪女都有報名基富通的「全民退休投資專案」。

顧立雄保險保費保單高齡化金管會

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