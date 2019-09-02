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濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

影╱香港反送中 亞洲金融中心地位也送「終」？

2019-09-02 20:30經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

亞洲金融中心香港受到美中貿易戰以及反送中示威夾擊，經濟數據與股市表現每況愈下，國際輿論雖然頻頻向中國大陸與香港政府喊話，可是2個月來局勢不只僵持不下，還一步步走向更火爆的局面，香港作為全球第三大金融中心的地位會改變嗎？

亞洲金融中心香港經濟數據與股市表現每況愈下。取自星島網
亞洲金融中心香港經濟數據與股市表現每況愈下。取自星島網
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香港金融中心貿易戰

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