影╱香港反送中 亞洲金融中心地位也送「終」？

2019-09-02 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



亞洲金融中心香港受到美中貿易戰以及反送中示威夾擊，經濟數據與股市表現每況愈下，國際輿論雖然頻頻向中國大陸與香港政府喊話，可是2個月來局勢不只僵持不下，還一步步走向更火爆的局面，香港作為全球第三大金融中心的地位會改變嗎？