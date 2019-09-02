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貿易戰難料 股票型基金失血

2019-09-02 18:19經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中雙方上周相互相釋出善意，美股在上周前半深跌後出現反彈，走勢回穩；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球主要股票市場資金均呈淨流出狀態，就連拉丁美洲也由正轉負，其中，美國、亞洲（不含日本）及全球新興市場流出幅度較前周略增，顯示股市雖因貿易情勢轉緩而回穩，但整體資金量能仍因觀望情緒而偏弱。

安聯投信表示，在美中於分別宣布互祭新一輪關稅後，上周相繼放低姿態釋出善意，美股受此利多激勵小幅上揚，四大指數單周皆回彈收漲；在全球其他重要市場方面，包括日本與新興市場因貿易局勢起伏不定，市場相對謹慎看待，東證指數與MSCI新興市場上周小幅下跌，歐洲地區則是因義大利政爭塵埃落定，道瓊歐洲600指數單周上揚2.91%。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，來自貿易戰的多空訊息上周拉扯市場，在經過最新一波的互調關稅後，包括美國總統川普與中國商務部相關發言相互釋出善意，而美國白宮經濟顧問、財政部長也分別對達成協議表達樂觀態度，市場緊張情勢較前半周明顯和緩，市場走勢明顯回溫。

謝佳伶表示，在全球市場未脫貿易衝突險境、仍呈陰晴不定的此刻，投資人除要在逆風時減緩衝擊、在順風時把握成長契機外，更應該養成長期持續投資的良好習慣，而非因短期恐慌而撤出市場，或在短期內將資金於不同資產中頻繁轉換，造成無謂的損失。

而要達成此一目標，謝佳伶建議，在配置上可藉由混搭包括具有穩定債息、成長資本利得與掩護性買權等不同特性的資產作為核心配置，迎接市場可能猝不及防的波折，度過當前震盪局勢。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股受到美中貿易爭端衝擊波動幅度較大，雖在前半周受到兩國互祭關稅影響下跌，周五收盤時仍受惠於雙方態度軟化，基本面有利基的個股出現帶量回彈，周線收紅。

從資金面觀察，廖哲宏表示，對盤勢影響甚鉅的外資在上周五單日買超約153億元，使得外資整周賣超金額幅度收斂至百億以下，在科技股的部分，受惠於在東南亞及回流台灣的布局，部分科技公司也逐漸看到轉單效應，部分台廠有機會成為美中貿易戰中的受益者。

展望後市，廖哲宏表示，半導體以及伺服器近期因庫存調整進入尾聲，加上相關台灣企業在生產廠區移轉上持續進行，關稅戰帶來的衝擊也已逐漸淡化，對於下半年的需求及訂單狀況依然看好；此外，在5G近期持續加速布建的前提下，也有望進而帶動半導體明年的需求及成長。

關稅新興市場

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