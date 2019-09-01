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金融科技發展如火如荼 金融總會提3大建議

2019-09-01 21:22聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage
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「銀行不再是一個地方，而是一種行為」，金融科技發展如火如荼。金融總會今年11月將辦理第二屆金融科技展，參與攤位較去年大增。在金融科技發展基金協助下，已有1家金融科技企業「安永金融科技」登錄創櫃版，5家獲得超過百萬美金投資，11家市值突破新台幣1億元，40項業務與國內金融機構合作。

為強化金融科技創新，金融總會今年最新「金融建言白皮書」提出三大建議；首先，提供可試、可行的金融環境，鼓勵銀行採用開放應用程式介面（API）與外部機構合作開發金融服務，並可以科技專案模式協助發展。

第二，建構生物特徵資訊中心，強化數位身分辨識機制，完善因應金融科技發展的基礎設施。第三，持續推動我國 QR code 規格整合，客戶前端使用共通 QR code 即可滿足支付收款需求，有助於發展國家統一支付標準。

為推動金融科技產業發展，活絡金融創新活水，培育金融科技人才，育成金融科技新創團隊，以提升金融業競爭力，金管會於104年10月指示金融總會成立「金融科技發展基金」，首次募集新台幣2億元。

金融科技基金成立國內第一個旗艦型FinTech新創加速器，金融科技創新基地 （FintechBase）培育不少金融科技新創團隊，並舉辦國內最大型的台北金融科技展。

在虛擬轉為實體化，成立國內第一個官方進駐輔導的金融科技創新園區（FintechSpace）後，共吸引新創團隊 76家獲准進駐園區，其中有4家公司加入監理沙盒，包括支付業務1家，投資理財業務2家，眾籌業務1家。

金融總會表示，去年台北金融科技展共吸引11國、總攤位數286攤，有超過32300位民眾參與。今年預計於11月舉辦的金融科技展，參展國家數增加至13家，總攤位數增加至394攤。

金融科技新台幣

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