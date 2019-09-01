官股腰斬！金控員工加薪今年官不如民 玉山金6%居冠

2019-09-01 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金控2019年預計加薪計畫也紛紛出爐，目前以玉山金控依照去年水準加薪4~6%，是業界最高水準。圖/玉山提供 分享 facebook 中華郵政自今天（9月1日）開始將員工加薪1~3%，金控2019年預計加薪計畫也紛紛出爐，過去以往都以官股行庫幫行員加薪最夠力，但今年恐怕出現轉折！依據上市櫃金融業最新自願揭露資訊顯示，目前以玉山金控依照去年水準加薪4~6%，是業界最高水準。其次是聯邦銀的5%與台新銀的3~5%。過去大方的官股今年紛紛腰斬，目前以兆豐金的1~7~4.1%最高，但跟去年實際調薪最高9.2%相較，加薪明顯減少了。

官股銀行的行員近年來邁入戰後嬰兒潮退休期，因應人力需求近二年都大舉徵才逾5,000人，8、9又開始新一波招考，薪水問題備受關注。雖然官股行庫2018年的獲利仍然不錯，全數每股獲利較2017年來得高，第一金去年稅後純益年增幅12%，華南金也有二成以上的成長，台企銀更暴衝年增5成以上，但從各家最新自願揭露加薪訊息來看，目前包括兆豐金、華南金、台企銀、第一金四家公布今年度預計加薪幅度，分別為1.7~4.1%、3.2%、2.8%及2.5%，都較去年加薪情況大幅縮水，去年兆豐金實際加薪幅度是3.5~9.2%，華南金有6%、台企銀與第一金是5.8%跟5.3%，都是今年預計加薪幅度一倍以上。

業界表示，今年官股加薪不如預期，主要原因是因為去年官股行庫有參照政府公教人員調薪幅度3%再加碼，所以加薪動輒在6~10%，但今年公教人員等決議不調薪，所以官股加薪「恢復正常」，不過合庫金董座雷仲達在今年6月股東會時口頭宣布，還是會給基層員工加薪6.67%，連二年大舉加薪，今年也首度實施「生育獎勵補助」，從第一胎到第三胎以上，將從6萬元起跳，分別補助6萬元、8萬元、10萬元，堪稱是官股幸福企業代表。不過合庫金尚未申報自願揭露資訊。

而民營金控方面，玉山金自2012年開始連續多年都給員工平均加薪4~6%或4~7%以上，2017年更率先推出補助玉山寶貝每一胎10萬元震撼業界，今年仍要給員工加薪4~6%。過去認為是基層員工薪水低，但玉山金最新公布的大專生月薪已高達3萬6,594元，碩士生月薪更高達4萬3,704元，高加薪幅度背後起薪一樣不遜色，是民營金控的優質代表。而國泰金今年尚未決定加薪計畫，但是去年給員工實際加薪2.9~5.4%，亦是相當大方。

而今年加碼加薪計畫的有台新金，從去年的實際加薪3~4%，要調高上限到3~5%。此外台中銀今年打算大舉加薪3.9%，跟去年實際僅加薪0.2~2.3%，有非常顯著的增加，徵才力道明顯加大。其他還有加薪計畫維持跟去牛一樣的是是中壽的2~4%與中信金的2~3%。此外聯邦銀雖然要加薪5%排民營第二高，但因去年更高有5.3%，今年相較是稍微減少一少，但仍居高檔。