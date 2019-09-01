金控員工起薪增加了 這家銀行大專生最高37.6K起跳！

2019-09-01 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



玉山金最新公布碩士生實際平均起薪從4.37萬元起跳！是目前業界公布最高數字。圖/玉山提供 分享 facebook 金控員工起薪調高了！玉山金最新公布碩士生實際平均起薪從4.37萬元起跳！是目前業界公布最高數字，而大專生以官股的台企銀公布起薪3萬7,600元最高。目前有揭露各家行員最低起薪大學生都在30k以上，而碩士生都在31.5K以上。若只有高中學歷方面，則起薪普遍在24K~28.4K左右。大學生與碩士生起薪明顯較前一年增加。

又到了官股行庫與民營金控下半年徵才召員的時刻，起薪高低備受關注。從各家上市櫃金融公司自願公布的加薪與起薪資訊來看，目前有揭露的金控與銀行中，2018年大學生起薪通通都超過3萬元，其中除了台企銀最高外，玉山金給大專生的3萬6,594元排第二高，中信金給大專生3萬3,929元排名第二高；其他像是台中銀行、高雄銀、聯邦銀都在32K以上，開發金也有至少30K以上。

相較於去年同期揭露，還有多家大學生2017年起薪僅28~29K，不少金控在獲利提升後，加上配合政府政策需要公開透明化，因此更願意給予員工更合理的薪酬待遇，通通站上30K以上，尤其是公司治理相對一般未上市公司來得受重視的上市櫃公司，今年也持續有加薪的計畫。

至於碩士生方面，也是同樣出現加薪成長，像是最高的玉山金給出4萬3,704元的月薪待遇，比同樣玉山金給大專生的起薪多出7,100元；台企銀亦給出碩士生4萬3,600元的起薪，較大學生起薪則每月多出6,000元不等。台企銀去年公布的碩士生的起薪僅4萬1,700元，增加了1,900元。其他銀行碩士生起薪較高的包括開發金的3萬8,000元，較前一年加了3,000元、聯邦銀給3萬7,000元，更加了5,300元來召募優秀人才，中信金給碩士生起薪3萬6,143元，跟前一年相當，平均僅增加310元。至於台中銀與京城銀都有31.5K~32K不等起薪，同樣都比前一年來得高。

不過高中生學歷就比較吃虧，起薪普遍在24K~28.4K左右，跟大學生起薪有一截落差外，跟前一年約23.2~26.4K左右，沒有顯著調高。