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法人：美股逢回分批布局

2019-09-01 03:55經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

美中貿易談判進程反反覆覆，全球經濟面臨衰退風險，法人建議此時的投資策略是趁美股逢回分批布局，兼納公用事業及優質成長股，留意利空測試下的歐股震盪買點。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易消息難測加上美國經濟動能放緩增添股市震盪壓力，所幸目前美國製造業及企業投資雖承壓，但就業及消費仍穩支撐景氣短期內尚無陷入衰退的疑慮，輔以聯準會必要時料將再降息以舒緩景氣放緩壓力，有助提供股市下檔支撐。不過，鑒於美國景氣動能放緩、美中貿易持久戰增添不確定性，建議投資上宜攻守兼備，中長期宜適度提高債券資產比重，美股建議留意利空測試下分批布局機會，並適度納入公用事業及黃金等防禦配置。

景氣美股

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