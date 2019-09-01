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各國寬鬆政策 有助支撐新興股市表現

2019-09-01 03:55經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

美中歷經將近一年的關稅衝突與供應鏈調整，主要新興國家紛紛祭出貨幣寬鬆因應，法人認為，將有助新興股市表現。

富蘭克林證券投顧表示，觀察美中歷經將近一年的關稅衝突與供應鏈調整，亞洲國家包含中國之出口其實已有逐漸觸底回升的態勢，不過美中雙方貿易衝突再度增溫，亞洲出口貿易勢必再受影響，短期內貿易衝突藉由每日頭條新聞擴大其影響、對於消費者與企業投資信心產生衝擊，進而影響消費與投資需求的風險，仍需善加留意。

所幸相較2018年貿易衝突加劇時，現階段中國對於擴大財政刺激政策支撐經濟的彈性更高、意願更為積極，美國聯準會也終結升息循環轉為降息並結束縮表政策，為實體經濟與金融市場的下檔風險提供緩衝。新興亞洲國家仍具備較佳的經濟成長動能，主要配置方向建議應側重本地內需消費相關類股佈局、以及於全球出口市場具備高度競爭優勢難以取代者，可望抵禦總體環境不確定性的企業佈局。

富蘭克林證券投顧表示，巴西經濟成長預期雖放緩，然而該國改革持續往正面方向前進，除退休金改革，巴西政府仍持續進行一系列社會經濟改革，後續稅改法案與國營企業民營化等重要改革若有正面進展，預期有利於該國經濟發展與市場情緒，加上巴西央行7月份降息2碼，資金面有利提振巴西股市。

近期影響拉丁美洲較大變素包含美中貿易戰變化、大宗商品價格與阿根廷選舉發展，然而除聯準會與歐洲央行更趨鴿派外，拉丁美洲多國今年也展開降息且持續進行改革，有助於緩和該地區經濟下行風險，而市場亦期待以巴西為首所推動的退休金、稅改、民營化等重要改革能改善拉美地區投資與商業環境，進而提振經濟與企業獲利。

東歐方面，2019年在全球經濟成長放緩與全球貿易局勢不確定性的壓力下，經濟成長可能隨之趨緩，而各國面臨的經濟與政治挑戰不一：俄羅斯2024年下次總統大選前、預期政治情勢相對穩定，去年多數期間油價處於相對高檔，俄國財政及企業獲利已大為改善，總體經濟風險來自大宗商品價格波動與西方國家可能增加的制裁；中東歐國家包含波蘭、捷克、匈牙利與羅馬尼亞則受到歐洲景氣影響較大，其中捷克具備開放經濟體與經常帳盈餘，為相對安全的新興國家；匈牙利經濟表現良好、但其結構性問題持續累積，不過短期展望不至於受影響；土耳其企業則面臨國內需求疲弱與借貸成本增加等挑戰；儘管各國均有其挑戰，然而東歐股市具備低本益比、高股利率的優勢，評價面投資價值與包含能源、消費與金融等多元題材仍可望支撐東歐市場表現。

巴西退休金降息

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