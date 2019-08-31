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瑞銀：金價半年內突破1,600美元

2019-08-31 23:30經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

中美貿易衝突短期難解，英國首相技術性阻擋有序脫歐推動，義大利政局組閣後仍具變數，支撐金價通周維持1,500美元之上。瑞士銀行表示，市場動盪下，部分投資人增加持有現金，但並非最佳選擇，考量貿易爭端及景氣衰退風險上升，黃金為最佳避險標的，預期未來六個月將突破每盎司1,600美元。

元大期信貴金屬研究團隊也認為，利率就是持有黃金的機會成本，各國央行陸續投入降息懷抱，全球性的機會成本降低，在降息風潮結束之前，黃金投資持正向策略。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的統計，截至8月20日管理基金持有黃金期貨淨多單已經連續三周高於99%歷史情況，元大期信貴金屬研究團隊表示，期貨投機籌碼繼續加碼的空間有限，若一旦有不利於黃金的消息出現，反而可能造成投機籌碼鬆動情況，投資人追高宜慎。根據黃金ETF投資籌碼以及央行黃金儲備的健康增長情況來看，短線若能小幅回檔，反而不失為中長線投資的良好買點。

Lion Financial在30日表示，國際地緣政治風險依然存在，貿易問題、英國脫歐及全球經濟趨緩都令投資人感到擔憂，避險需求將支持黃金走勢，短期金價呈現小幅回落，但多頭力道依然強勢，在1,420美元有望獲得支撐，向上看至1,485美元。俄羅斯總統普丁簽署一項法案，取消投資黃金的增值稅，未來五年，俄羅斯黃金及貴金屬需求可能飄升至每年50噸，為當前五倍。

英國脫歐俄羅斯期貨交易

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