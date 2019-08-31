保誠人壽邀名人談教養 「幸福，從家開始」

2019-08-31 18:13 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，以「幸福，從家開始 — 與孩子同在」為主題，邀請英文補教天后徐薇現身說法，與保戶們分享與兒子的互動和教養過程。徐薇是英文名師，以往多談論英文學習的方法，而這場座談讓人收穫良多的是徐薇獨特的教養觀念，現場迴響熱烈。

關心子女教育議題的英國保誠人壽，每年會針對子女教育議題進行調查，以了解國人所關心的教育內容並分析。英國保誠人壽行銷長楊繼平表示，今年在「子女培育大調查」中發現，有高達七成的受訪者擔憂在子女教育及成長過程中，「子女交友不慎或行為產生偏差」，也有許多家長關心如何避免孩子「因沉迷電動而影響學習」。另外，調查中也發現，有些父母希望子女將來從事相對較穩定的職業，如醫護醫療業、公務人員，但多數受訪者對子女將來的職業沒有喜好傾向，顯現父母與子女之間對理想職業的認知有所差異。