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保誠人壽邀名人談教養 「幸福，從家開始」

2019-08-31 18:13聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

國保誠人壽今天舉辦客戶講座，以「幸福，從家開始 — 與孩子同在」為主題，邀請英文補教天后徐薇現身說法，與保戶們分享與兒子的互動和教養過程。徐薇是英文名師，以往多談論英文學習的方法，而這場座談讓人收穫良多的是徐薇獨特的教養觀念，現場迴響熱烈。

關心子女教育議題的英國保誠人壽，每年會針對子女教育議題進行調查，以了解國人所關心的教育內容並分析。英國保誠人壽行銷長楊繼平表示，今年在「子女培育大調查」中發現，有高達七成的受訪者擔憂在子女教育及成長過程中，「子女交友不慎或行為產生偏差」，也有許多家長關心如何避免孩子「因沉迷電動而影響學習」。另外，調查中也發現，有些父母希望子女將來從事相對較穩定的職業，如醫護醫療業、公務人員，但多數受訪者對子女將來的職業沒有喜好傾向，顯現父母與子女之間對理想職業的認知有所差異。

當孩子的選擇與父母期望有所落差時，該如何看待？如同多數父母一樣，兒子畢業於台大經濟系，徐薇自然希望孩子能進入令人稱羨的金融圈，但兒子卻想要進入電競產業，這個徐薇幾乎不曾接觸過的領域。從無法接受到了解，甚至協助兒子與父親溝通。徐薇認為「自己做的決定，最後要自己承擔」，徐薇說在教養的過程秉持著用「溫柔的語氣，堅定的立場」，培養孩子自律的個性，「要是現在我們強迫孩子順從，將來他們就會責怪父母了」。徐薇表示，從溝通到支持的過程中，是兒子幫她上了一課，父母的心態和觀念要與時俱進，跟兒子溝通她都先說好，「保持和孩子暢通的溝通管道」，不然孩子不和家長溝通那就產生代溝。了解子女真正關心與想要的是什麼，當孩子需要協助的時候，才有能力給他建議，支持孩子走他有興趣、並感到快樂的路，讓父母與孩子「一起好幸福」。最後民眾提問，如何培養小孩子學生英文，徐薇說「英文是能力不是興趣，要強迫學習」，補教式的英文學習方式引起現場一陣驚呼。

英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，民眾認真聽講，現場迴響熱烈。記者陳柏亨／攝影
英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，民眾認真聽講，現場迴響熱烈。記者陳柏亨／攝影
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英國保誠人壽行銷長楊繼平表示，「子女培育大調查」中發現，有高達七成的受訪者擔憂在...
英國保誠人壽行銷長楊繼平表示，「子女培育大調查」中發現，有高達七成的受訪者擔憂在子女成長過程中，子女交友不慎或行為產生偏差。記者陳柏亨／攝影
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英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，民眾踴躍參與。記者陳柏亨／攝影
英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，民眾踴躍參與。記者陳柏亨／攝影
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英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，邀請英文補教天后徐薇（左）和英國保誠人壽行銷長楊繼...
英國保誠人壽今天舉辦客戶講座，邀請英文補教天后徐薇（左）和英國保誠人壽行銷長楊繼平（右）合影。記者陳柏亨／攝影
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英國保誠人壽舉辦客戶講座，邀請英文補教天后徐薇分享教養經驗。記者陳柏亨／攝影
英國保誠人壽舉辦客戶講座，邀請英文補教天后徐薇分享教養經驗。記者陳柏亨／攝影
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徐薇國保教養

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