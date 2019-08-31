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第二屆「滙豐小小銀行家」 全台30家分行響應

2019-08-31 16:17經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

滙豐（台灣）商業銀行長期關注人才未來技能（Future Skills）議題，日前舉辦第二屆「滙豐小小銀行家全台分行兒童體驗日」活動，號召滙豐銀行全台30家分行總動員響應，並首度邀請滙豐卓越理財的客戶學齡子女在各分行親身參與數位金融導覽、認識各國貨幣以及臨櫃交易等三大體驗，以遊戲互動的方式協助孩童瞭解基本的銀行業務，提升金融理財素養、建立健康理財習慣，進而認識財富的意義。

繼去年第一屆「滙豐小小銀行家全台分行兒童體驗日」創下業界先例成功舉辦後，今年滙豐銀行針對卓越理財客戶的子女提供此項特別的體驗，亦呼應滙豐卓越理財將服務擴及到全家人，為家庭客戶打造量身訂做的解決方案和金融服務。

活動現場計有逾300位的未來主人翁辨識貨幣真偽及了解匯率，親身參與提款、存款及轉帳等銀行日常業務工作，讓這些小小銀行家將正確的金融知識深植於腦海裡。

參與的滙豐志工們也認為透過本次活動，能夠引導孩子們認識理財觀念的邏輯，發揮創意的同時培養學習和與時俱進的能力。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉親自率領分行同仁參與活動，葉清玉表示：「滙豐作為全球領先的金融機構，深諳培養下一代理財能力（Financial Capability）的重要性，而小小銀行家是滙豐推動人才未來技能的重要一環，因為金融知識及理財素養是孩童成長過程中的必修課，必須在關鍵時刻灌輸、培養。滙豐銀行希望運用本身金融業的核心專業，協助社會發展並實踐金融教育的普及，本次小小銀行家活動便是體現了這樣的精神與理念。」

活動結束後，每位參與的小朋友獲得來自滙豐銀行頒發的「滙豐小小銀行家」結業證書並共同合影留念，家長們亦表示這種寓教於樂的活動對於孩子建立正確的財富管理觀念非常有益處，既讓孩子提升理財知識，又能感受到國際性銀行的服務理念，是在社會成長中難得的體驗經歷。

隨著108課綱以「素養」為核心，強調培養學生為適應現在生活和面對未來挑戰，所應具備的知識、能力和態度，滙豐銀行為了提升下一代的金融理財素養，將陸續推出一系列的理財教育入門活動，展現滙豐承諾長期永續深耕台灣的決心，更讓各個年齡層的客戶子女們得以透過不同方式接觸到銀行的真實運作，學習獨立打理自己的財富，為理財投資接軌踏出關鍵的第一步。

財富管理

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