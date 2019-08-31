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挺紡織業深耕越南 永豐雙箭助攻

2019-08-31 15:34經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

挺紡織業深耕越南永豐銀行日前舉辦投資講座分享市場第一手前瞻資訊。

永豐銀行法人金融處資深副總經理林宏洋指出，越南已陸續參與或啟動多項國際經貿協議，為經濟成長增添動能，其中，前進越南的台商約8成從事紡織等製造暨生產事業，也讓產業動態備受矚目，永豐銀行除舉辦講座分享市場最新訊息外，也提供更具彈性的資金運用方案，結合在地胡志明市分行、越南河內代表人辦事處及全球各地營運據點，為客戶打造最便利的跨境金融服務。

根據統計，越南今年前6月外資企業進出口總額達1,540億美元，較去年同期成長6%；永豐銀行表示，外資企業持續穩健布局越南，為協助台商深耕在地，永豐銀行提供各類企業貿易融資周轉金，同時針對美元、港幣、人民幣等外匯活存提供優惠計息；外幣匯款及美元、港幣與人民幣等換匯提供手續費與即期結匯優惠等，讓企業的周轉資金擁有更高彈性。

企業投資講座部分，則由永豐銀行越南胡志明市分行行長楊成業協理與安侯建業會計師事務所（KPMG）吳俊源會計師合作，親自為客戶分享在地營運資金鏈與稅務規劃等實務探討，加速台商扎根東協。

KPMG會計師吳俊源表示，越南致力維持高GDP成長率與穩定發展，去年上半年經濟成長擴張至7.38%，為2010年以來高峰，伴隨越南出口總額持續上攀並與多國簽訂自由貿易協定（FTA）、投資保護協議（IPA）後，有望強化越南市場的巨大商機，但也同時提醒有意投資越南的台商仍需要注意合規遵循的重要性，由於越南發展快速，法令更新速度也快，應確實掌握最新規章制度以免增生額外風險及成本

越南永豐銀行台商

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