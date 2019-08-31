歐股9月面臨三大威脅 投資靠這兩招

2019-08-31 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



歐股8月收黑，9月又將面臨三大不確定情勢衝擊，包括貿易情勢、英國脫歐與義大利預算。法人提出投資歐股兩大策略，一是採取定期定額策略，二是單筆投資者靜待政治利空測試下的震盪買點浮現。

受到美中貿易情勢反覆、主要國家殖利率曲線倒掛引發警氣衰退擔憂等利空衝擊，MSCI歐洲指數8月原幣計價下跌逾2%、三個月來首度月線收黑。

展望9月，富蘭克林證券投顧分析，美中貿易情勢、美歐央行利率會議與英國脫歐發展將主導盤勢發展，美中貿易情勢消息面多變難測，所幸雙方強硬態度背後仍保留繼續協商意願，可望避免關稅戰全面爆發的悲觀情境。

此外，儘管近期歐洲央行官員談話顯示內部對於是否要重啟量化寬鬆有些歧見，但觀察德國8月通膨率年增率初值僅有1%、再創近三年低點，以及歐洲央行7月利率會議記錄顯示決策官員相當擔心貿易緊張情勢等外部因素造成製造業萎縮，且通膨預期持續下滑，目前正在準備新一輪的刺激政策，11月即將接任的歐洲央行總裁拉嘉德也暗示仍有降息空間，預期歐洲央行維持低利寬鬆仍是大勢所趨，有助維繫景氣與金融市場表現。

對於外界擔心德國經濟走軟，摩根資產管理市場洞察團隊環球市場策略師暨副總林雅慧分析，德國問題在於以出口為主，因而成為這波美中貿易戰的受害者。

由於德國向來主張財政平衡，現在該國內部已注意到此政策的限制性，加上以往長年累積財政盈餘，不排除未來推出財政刺激政策，將可提振該國經濟。

富蘭克林證券投顧指出，歐洲股市受貿易情勢、英國脫歐與義大利預算等不確定性影響，恐被過度折價。在市場預期偏低下，若稍有利多傳出反而有驚喜行情，9至10月是中美貿易情勢與歐洲政治情勢發展的關鍵期，消息面牽動金融市場波動難免，建議投資人採取定期定額策略，單筆投資者可靜待政治利空測試下的震盪買點浮現。