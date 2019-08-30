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貿易戰撲朔迷離 白銀、黃金、債券、原油ETF領漲　

2019-08-30 21:35經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美中貿易關係千變萬化，全球主要股市跟著起伏。法人建議，在市場前景不明時，VIX　ETF投資機會多，但由於市場變化快速，因此宜見好就收。美債ETF既是收益來源，也是避險工具，可以酌量配置。黃金與原油ETF可逢低布局，不必追高。陸股與台股等正向ETF則可分批進場，尋找長線布局的時點。

川普23日宣布加徵中國貨品關稅，之後又釋出貿易談判有望的訊息，全球主要股市本周先跌後漲，在台掛牌的ETF中，本周以白銀、黃金、債券、原油等正向ETF表現最優，VIX　ETF也有出色表現。陸港股與科技正向ETF本周最弱。

受惠於貿易戰帶來的不確定因素，元大道瓊白銀（00738U）本周大漲近7.2%，為本周所有ETF漲幅冠軍，元大S&P黃金正2也有逾4%的周漲幅，排第四名。元大S&P原油正2上漲3.7%，華頓S&P布蘭特正2也有3%以上的漲幅。富邦VIX則以3.9%的漲幅排第五名。

元大投信分析，中美貿易戰火升溫，雙方互相提高關稅，高盛證券分析師研判在明年美國總統大選之前將難以達成協議，貿易壁壘對全球經濟的傷害成為常態，以避險為目的的資金熱潮將難以退出黃金市場。

另外，央行降息也是推升金價的重要原因。元大投信表示，各國央行陸續投入降息懷抱，全球的機會成本降低。在降息風潮結束之前，黃金投資持正向策略。據黃金ETF投資籌碼及央行黃金儲備的健康增長情況來看，短線若能小幅回檔，反而不失為中長線投資的良好買點。

美國2年期與10年期公債殖利率倒掛情況更明顯，長天期公債價格大漲。國泰20年美債正2大漲近6%，為本周所有ETF漲幅亞軍，元大美債20正2上漲5.6%，是本周所有ETF漲幅季軍。美債槓桿ETF漲幅驚人，但原型ETF漲幅也相當可觀。凱基美債25+漲3.5%，其他原型ETF也有逾2%的周漲幅。

台股跟著國際股市漲漲跌跌，但外資終於終止12連賣，加權指數全周仍上漲0.7%。相關ETF中，群益臺灣加權正2全周上漲近2.2%最多，再來是富邦科技漲1.7%、國泰臺灣加權正2漲1.6%。

中國對美國態度趨於強硬，上證指數守住2,800點，累計本周小跌0.3%，今年以來的漲幅縮水到15.7%。相關陸股ETF漲跌幅都不算大，正向ETF以群益深証中小+R本周上揚1.5%最強，元大上證50跌2%最弱。

VIX ETF最近交易火熱，取代陸股ETF。以30日來說，富邦VIX以20.7萬張的成交張數遙遙領先，再來是元大滬深300正2的10.8萬、元大S&P原油正2的8.7萬張、元大台灣50反1的3.6萬張、富邦上証正2的2.1萬張。

ETF元大投信VIX

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