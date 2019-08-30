當貿易戰演變成貨幣戰...現在去這國家玩最划算

2019-08-30 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



紐西蘭北島海邊吸引不少爸媽帶著孩子前來遊玩。 記者陳昭妤／攝影 分享 facebook 貿易戰演變成貨幣戰，多國央行陸續降息，牽動貨幣貶值，外匯分析師表示 ，紐澳貨幣貶至10年新低，加上氣候宜人，現在正是玩紐澳的好時機；反觀近日驚驚漲的泰銖，則讓哈泰族赴泰旅遊成本大增。

紐西蘭央行（RBNZ）月初意外降基準利率2碼（0.5個百分點）至1%，調降幅度超出經濟學家預期，由於全球景氣壓力加深，外匯分析師認為，這是紐國央行想在全球大寬鬆之際，搶先打貶紐幣，獲得先機；但這也連帶使得澳幣下跌至近10年來新低。

以台銀外幣現金換匯價格來看，近三年來澳幣高點新台幣24.57元才能換到1澳幣，假設換2,000澳幣在當地零花，需要新台幣4萬9,140元，現在只要新台幣4萬2,900元，現省新台幣6,240元；就匯價觀點來看，現在去紐澳玩正是時候，加上紐澳開始進入春暖花開季節 ，近期也有部分旅行業者著手促銷紐澳行程。

反觀近日驚驚漲的泰銖，對美元匯價已經超越新台幣，前往泰國旅遊則成本提升，以今日的高點和過去三年低點比較，換5萬泰銖去泰國玩，現在要多花新台幣8,950元。

到紐澳觀光消費，能刷卡還是儘量選刷卡，主要原因是信用卡外幣消費帳單以即期匯率結算，銀行持有外幣現鈔有一定成本，這個成本會反映在換匯價格上，因此外幣現鈔匯率比即期匯率差。

儘管近年來幾家大型銀行積極推廣外幣提款機，但仍以美元、日圓和人民幣為主，別說紐元了，就連澳幣也沒有辦法自外幣提款機領出現金；但除了信用卡之外，前往紐澳仍得換點現金支應當地消費，Money101表示，由於外幣ATＭ目前還領不出澳幣，到紐澳旅行匯價優劣狀況是，刷卡＞拿美元到當地換＞國內臨櫃換匯，如果決定國內臨櫃換匯，記得找沒有手續費的銀行 。