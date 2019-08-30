不會暴漲暴跌的虛擬幣 穩定幣真的可靠嗎？

2019-08-30 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



講到虛擬貨幣你可能會想到比特幣，它給人的印象就是暴漲暴跌。但還有一種虛擬貨幣「穩定幣」，例如與美元錨定的USDT，或是與新台幣錨定的TWDT，讓投資者能夠暫時在虛擬貨幣市場中避風頭，但穩定幣是如何保持穩定，它真的可靠嗎？