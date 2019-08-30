南山人壽半年報出爐 EPS1.97元淨值成長逾倍

2019-08-30 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽今（30）日晚間公布經會計師核閱後半年報數字，2019截至第2季止合併新契約保費達新台幣1,024億元，合併總保費收入達2,543億元，稅後淨利223億元，合併資產總值為新台幣逾4.7兆元，淨值翻倍，成長129%至3,209億元。每股盈餘EPS為1.97元。

2019年截至第2季南山人壽合併稅後淨利為新台幣223億元，較去年同期大幅成長54%。成長的主要原因係經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使今年獲利較去年同期成長54%。南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至2019年第2季止，資產總值逾新台幣4.7兆元，較2018年底成長9%；股東權益為新台幣3,209億元，較2018年底成長129%。以股本1,279億元來看，每股淨值達到25.08元。

南山人壽2019年上半年合併新契約保費收入共新台幣1,024億元。南山人壽的主要保費收入動能來自於針對客戶需求陸續推出多檔投資型保單，包括連結目標到期債券基金及類全委投資型商品等，深獲市場青睞。此外，2019年上半年度，投資型商品及健康與意外險的銷售業績亦皆較前一年度成長。

至於南山產物2019年上半年的簽單保費收入達25.89.億元，較去年同期增加24.9%，動能主要來自於上半年各險種均有成長，其中旅平險成長達50%，成長最為顯著；車險也有23%成長率。南山產物持續以客戶角度思考，針對不同族群量身打造多元化的組合型商品，藉由簡潔的商品設計，提供客戶完整的保障