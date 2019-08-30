元富境外資金匯回投資說明會 9月4日登場

2019-08-30 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



對投資人具相當大之誘因的境外資金匯回專法8月15日正式上路，元富證券將於9月4日安排勤業眾信聯合會計師事務所、元富投顧進行境外資金匯回專法實務探討及投資因應策略說明會，協助投資人順利返台投資並作更有效率之產品配置與規畫，歡迎投資人上元富證券官網報名參加。

元富證券總經理李明輝表示，境外資金匯回專法於現行已開放專法條例規定，境外資金匯回專法僅有2年生效期限，將採租稅優惠第1年8%、第2年10%，同時專戶資金需綁5年後可分3年取回之方式。在資金其他運用方面，匯回資金5%可自由運用，但不得用於購置不動產；另25%可存入信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資；以及70%進行實質投資，而資金如果於期限內完成實質投資可退回前述之50%稅款，對投資人具相當大之誘因。

李明輝指出，境外資金匯回專法為證券商開拓一片商機，不論是在金融投資與間接投資上都有極大的發揮空間，且有機會在此回台資金中得利。看好境外資金回台是證券商優勢，於專法正式上路前，元富證券已領先同業提早整合公司資源與經紀部、承銷部、法人部、新金部、財富管理部及元富投顧、元富創投共同規畫，希望能夠搶得良好先機與服務客戶。

在證券商財富管理業務中，元富證券目前為證券商中提供最多元且最齊全之商品，包含基金、債券、股票及ETF、特別股、結構型商品等可供投資，且除了可透過特定金錢信託方式管理運用外，也得以承作信託全權委託業務，得依照客戶需求提供不同資產管理運用之方式；另元富也運用自身對於證券投資的豐富經驗、熟嫻且靈活運用的商品設計與技巧，在經紀業務、債券業務以及衍生性金融商品等業務優勢，發展或是結合財富管理業務來創造新的服務以及新的產品，足以協助客戶達到活化資產、資產配置及財富增值的效益。

此外，元富也可透過元富創投或是私募股權方式對於匯回資金70%運用於實質投資於重要政策領域產業給予輔導與協助。無論是70%的重要政策領域產業投資、或是25%的金融投資、或是5%的自由運用，元富證券皆可使匯回資金達成最完整及最有效率之運用。