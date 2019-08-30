國壽黃調貴續掌壽險公會 李紀珠出任副理事長

2019-08-30 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



壽險公會第八屆第一次會員代表大會今（30）日10時舉行，由理事長黃調貴主持，並進行理事長改選，黃調貴繼續高票當選，台灣人壽副董事長許舒博則當選理事，壽險業最美麗的副董新光人壽李紀珠當選副理事長。

今日的代表大會保險局林主任秘書耀東蒞臨觀禮，大會除理、監事會工作報告外，並選舉第八屆理、監事。

會中黃調貴感謝主管機關對壽險業全方位的支持與協助以及理監事顧問的付出與貢獻，三年任期內也陸續完成如「推動保險法第172條之2修正－較小的業務疏失，以要求限期改善取代處罰諸」、「推動保單電子化、推動防制洗錢及打擊資恐事務」、「爭取放寬新型態人身保險商品範疇、放寬具外溢效果健康管理保險商品之審查規範」等諸多重要工作事項，也期許在不穩定的國際情勢下，公會繼續努力、集思廣益，持續與主管機關溝通，以建立強大健全的壽險產業。

完成各項報告及討論議案後，隨即進行第八屆理監事選舉，當選名單如下：

理事長：黃調貴

副理事長：范文偉、李紀珠、陳俊伴

常務理事：侯文成、張鎮坤、林昭廷

理事：馬君碩、林則棻、孟嘉仁、沈玫君、劉玉枝、蘇錦隆、王慰慈、林順才、林元輝、董采苓、朱立明、劉文釧、施敏智、許舒博

常務監事：黃淑芬

監事：湯維華、林漢維、陳宏昇、莊中慶、林意展、戴朝暉