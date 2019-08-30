股匯雙漲 新台幣匯率升值3.2分、收31.41元

2019-08-30 16:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



受惠台股指數大漲，台北匯市今（30）日升值3.2分，終結連兩貶，收31.41元，台北外匯經紀公司成交量8.12億美元。

新台幣匯率今日開高走高，盤中最高31.345元，最低31.44元。

台股表現亮眼，終場以10,618.05點作收，上漲155.62點，成交量1,471.26億元；三大法人買超175.14億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超153.08億元。