親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

夜裡的第一聲槍響：整裝待發的「香港之路」

睡40名高官狂升職 美女副市長收賄6千萬受審

黃調貴續掌壽險公會龍頭 期許五工作重點

2019-08-30 15:40經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

壽險公會理事長黃調貴30日續掌公會龍頭後，壽險公會也在下午發布新聞稿，黃調貴於就任後表示感謝會員公司，未來工作重點將著重於下列五項。

一、持續溝通協調：對公會本身職責居於主管機關與產業，及產業間之中間角色，包含政策之建議推動、產業共同問題之解決等，都需要於事前之溝通，以提高其效率與產業之意見充分表達，達到產、官與消費者三贏之局面。

二、協助業務推展：從新保險商品引入建議(指數權益型保險商品、分紅健康險、外幣經營額度等)與新投資標的之尋找(伊斯蘭債券、投資額度之放寬)，只要對可提升產業業務推動與提升資金 運用效益之議題，積極研議相關建議案，以提高產業之興利利基。

三、順利國際接軌：透過引入外商與大型公司接軌經驗，並成立中小型公司接軌小組，帶領產業完成 IFRS17接軌計畫與導入相關技術及系統，達成我國國際接軌之目的，提升產業國際之水平。

四、提升經營效率：產業面臨新科技，新運用模式的來臨與競爭，對於協助產業建立新的維運模式試辦平台，降低業者開發成本，提升服務效能，產業競爭力與資安防禦能力。

五、正面產業形象：於推動社會企業責任，與公平待客原則等基礎下，辦理商品、資金運用、銷售、保戶服務及理賠，並完成社會關懷等責任，期望能建構壽險產業社會安全制度第三環之使命，提升社會大眾對產業之形象。

壽險公會理事長黃調貴當選後發表簡單談話。記者陳怡慈/攝影
壽險公會理事長黃調貴當選後發表簡單談話。記者陳怡慈/攝影
分享

壽險保險理賠

相關新聞

凱基證攜手櫃買中心 赴星引資

2019-08-30 14:25

出國換匯兩樣情 泰銖變好貴、澳幣超便宜

2019-08-30 14:15

美元定存飆近9％錢存哪最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 11:00

兩銀行防洗錢疏失 挨罰

2019-08-30 02:31

私募基金投資金控 金管會防堵假外資

2019-08-30 02:30

玉山挺藝術教育 贊助兩廳院

2019-08-30 02:30

新光金 搶攻兩大金流商機

2019-08-30 02:27

富櫃200期 交易多元化

2019-08-30 01:03

櫃買赴星辦法說 回響熱

2019-08-30 00:52

防大股東鑽漏洞…金管會說重話 揪金控「藏鏡人」

2019-08-30 00:00

守護家庭照顧者七年有成 合庫人壽蟬連保險卓越銀質獎

2019-08-29 23:52

7月發卡王洗牌！玉山銀靠一張新卡奪冠 國泰拿下刷卡王

2019-08-29 20:16

太熱了！電子支付機構使用人數及兩大業務爆增

2019-08-29 19:27

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

勞部創業鳳凰生活節 協助貸款者拓展商機

2019-08-29 14:43

將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

2019-08-29 12:53

櫃買中心 宣導最新法令

2019-08-28 23:55

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

揪出金控藏鏡人 金管會新增類型防假外資

2019-08-29 21:02

櫃買中心赴新加坡引資獲好評

2019-08-29 20:16

超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39
看更多

熱門文章

7月發卡王洗牌！玉山銀靠一張新卡奪冠 國泰拿下刷卡王

2019-08-29 20:16

訂單遽減至零！華映董事會決議：依法辦理大量解雇勞工

2019-08-29 19:12

大同下個包袱...點名福華

2019-08-30 00:42

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

華映熄燈 大裁2,100人

2019-08-30 00:42

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

林口重劃區 創2.1萬個職缺

2019-08-30 00:58

聯電前副董 掌舵紫光Flash

2019-08-30 01:38

華映停擺 引爆訂單重分配

2019-08-30 00:42

新光金 搶攻兩大金流商機

2019-08-30 02:27

兩銀行防洗錢疏失 挨罰

2019-08-30 02:31

陸「刨根式」搶才 重創我產業

2019-08-30 01:39

華映大砍2100名員工 桃市勞動局籲母公司大同出面解決

2019-08-30 10:40

回台與回流商機發燒 李紀珠點出關鍵是

2019-08-29 16:44

廣達傳泰國設廠 生產一體機

2019-08-30 00:42

華映將大量解僱員工 債權銀行：將申請強制執行

2019-08-29 22:28

太熱了！電子支付機構使用人數及兩大業務爆增

2019-08-29 19:27

孫世偉外表溫和 治軍嚴厲

2019-08-30 01:38

搶日客市場 北市府請日本藝人登坂廣臣擔任觀光大使

2019-08-29 20:47

美對陸商品加稅／雙A做好準備 考慮漲價

2019-08-30 01:31

華映倒地…業界人士：第一時間沒處理 起死回生難

2019-08-30 12:02

營業稅扣抵 留意三種例外

2019-08-30 02:33

前七月促參案件 台中奪招商王、台北墊底

2019-08-29 17:36

交際費列支 有額度上限

2019-08-30 02:33

超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39

Gogoro推共享機車服務 每分鐘2.5元還可隨租隨還

2019-08-29 18:25

郭台銘：台灣與沙國未來將建立更多經貿關係

2019-08-30 11:03

不畏反送中衝擊！一芳加速海外布局 明年全球店數破2000

2019-08-29 21:23

用專利就向銀行借到錢 這三家新創公司有何獨門技術？

2019-08-29 20:25

騎樓供設攤 要課房屋稅

2019-08-30 02:33

傳廣達與和碩將分別到泰國、印尼生產AIO產品

2019-08-29 21:57

沒變天！壽險公會理事長改選 國壽董座黃調貴續任

2019-08-30 13:37

台灣人愛出國旅遊 去年花逾8,000億元

2019-08-30 12:20

經濟部通過鼎元光電等五回台投資案 累計5,682億投資額

2019-08-29 19:06

第二季全球智慧手機銷售量再跌 華為及三星逆勢成長

2019-08-29 22:02

私募基金投資金控 金管會防堵假外資

2019-08-30 02:30

工商界：印花稅已不合時宜

2019-08-30 02:33

這家銀行只有一家海外分行 海外獲利比重超過五成

2019-08-29 22:04

廢除印花稅工商界支持 林伯豐：地方政府應該配合

2019-08-29 16:28

面板走進場域應用 台灣康寧總座讚：台廠研發能量強

2019-08-29 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top