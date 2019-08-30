黃調貴續掌壽險公會龍頭 期許五工作重點

2019-08-30 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



壽險公會理事長黃調貴30日續掌公會龍頭後，壽險公會也在下午發布新聞稿，黃調貴於就任後表示感謝會員公司，未來工作重點將著重於下列五項。

一、持續溝通協調：對公會本身職責居於主管機關與產業，及產業間之中間角色，包含政策之建議推動、產業共同問題之解決等，都需要於事前之溝通，以提高其效率與產業之意見充分表達，達到產、官與消費者三贏之局面。

二、協助業務推展：從新保險商品引入建議(指數權益型保險商品、分紅健康險、外幣經營額度等)與新投資標的之尋找(伊斯蘭債券、投資額度之放寬)，只要對可提升產業業務推動與提升資金 運用效益之議題，積極研議相關建議案，以提高產業之興利利基。

三、順利國際接軌：透過引入外商與大型公司接軌經驗，並成立中小型公司接軌小組，帶領產業完成 IFRS17接軌計畫與導入相關技術及系統，達成我國國際接軌之目的，提升產業國際之水平。

四、提升經營效率：產業面臨新科技，新運用模式的來臨與競爭，對於協助產業建立新的維運模式試辦平台，降低業者開發成本，提升服務效能，產業競爭力與資安防禦能力。