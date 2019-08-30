連任壽險公會理事長 黃調貴：對手可敬、將推八大業務

2019-08-30 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



史上最激烈的壽險公會理事長改選今（30）日結束，現任理事長黃調貴險勝保住公會理事長一職，總計19席理事中，他以11席對8席險勝對手、前任理事長許舒博，黃調貴會後接受發表感言，他稱讚另一候選人許舒博單槍匹馬來競選，「他一人就可以對付我們整個國泰的團隊，是相當可敬的對手！」並公布選後他打算推動的八大業務。

黃調貴表示，當選壽險公會理事長後有八大事務。

第一件事，扮演業者與政府主管機關間、保戶與公司之間溝通的橋樑。

二、接軌IFRS17，公會將組一個平台解決各大小公司、台資與外資公司的問題。大公司財力較齊全能自己應對，中小型公司較辛苦，公會將組平台請大而專業、外資公司來協助幫忙。他坦言「是接下來幾年很重要的工作，是很重的負荷」。

三、協助各公司推展業務，包括因應保險科技像行動投保推動、身份認證處理、保單電子化等，整個業者互相幫助推動提升效率。

四、商品研發與引進。台灣各家公司已有能力開發出很多創新商品，這方面要協助業者與主管機關溝；

五、保險業最大的投資問題，資金部位大但台灣國內合格投資標的不足，怎麼跟主管機關溝通，如何擴大投資面與投資比例等問題，讓各業者財務上會更健全。

六、風險控管方面，除了原本的作業風管，現在資安問題也愈來愈多，許多方面要透過資訊解決，需要很多心力投入。

七、法遵方面，金融監理強度愈來愈高，協助業者適應，有些請主管機關「緩」一下或是協助業務來滿足主管機關要求。

最後第八點、是公平待客原則，金管會相當重視以客為尊，如微形保險續推動與對待客戶要更加強。

被問到儲蓄險金管會有意提高死亡保證門檻方面，新任壽險公會理事長黃調貴說，各公司商品不同、進展也不同，所以希望先跟主管有充分溝通，業者也需要適應政策，要有時間來調適。

祕書長林金樹表示，從壽險轉型到保障型沒那麼快，39萬業務員生計也要考量，金管會主委顧立雄已透露可以讓業者能夠緩步來漸進，不應該有保費懸崖問題，壽險業支持政府政策，但要有時間，讓業者慢慢轉型，業務員訓練也需要時間調整。若要動死亡保障門檻，也希望儘量「微幅改變」。

至於龐大壽險資金該如何去化解決問題，黃調貴說，政府鼓勵投資五加二產業，但有很多新的產業或是風險沒辦法了解的，保險公司資金來自保戶大眾的，需顧慮安全與收益率二大問題，在這二要素下儘量去找標的，國內比較難，要跟主管機關好好溝通如何解決困境。