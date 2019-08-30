新北市首座智慧全配停車場 9月1日起正式營運

2019-08-30 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市交通局今（30）日表示，首座智慧全配的三重商工地下停車場將自9月1日起正式營運，可提供500個小型車位及50個機車位，每小時30元，有效紓解三重區的停車需求。

新北交通局停車管理科長吳政諺表示，三重商工地下停車場緊鄰力行果菜市場，周邊多屬舊式社區，停車空間嚴重不足，因此自7月30日起試營運一個月以來，500個小型車位及50個機車位幾乎是天天滿場，將ㄤ滿足停車需求和紓解停車空間不足的問題。

吳政諺說，三重商工地下場以「省能源、省資源、低污染」綠建築設計概念為主軸，引入自然通風、採光及綠意，並提供車牌辨識進出場、車位在席偵測、車位尋車等智慧停車等智慧化服務，並建置行動支付系統，如Apple Pay、Line Pay、Pi拍錢包、台灣行動支付、橘子支及信用卡等，提供多元繳費服務。

新北市交通局並表示，三重區三重商工地下停車場將自9月1日起正式營運，汽車臨時停車每小時30元，12小時上限180元，月租費率4,000元。

為歡慶開幕，停車場業者特別提供第一年月租停車優惠費率，自經營日起前四個月優惠費率為3,500元，第五個月起3,700元；另外，機車臨停每次10元，月租200元。