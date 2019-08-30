白吃貓攻行動支付市場 林口封街邀民眾「白吃白喝」

2019-08-30 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣行動支付市場正在普及中，白吃貓公司祭出「白吃計劃」進攻行動支付市場，總經理楊海莉表示，白吃貓App預計8月31日上線，特別高調封街邀請民眾「白吃白喝」，她強調，未來白吃貓將深耕亞太地區的支付市場，近期將陸續跟台灣各個觀光景點、老街及連鎖超商合作。

楊海莉說起「白吃計劃」的緣起，起源於一個符合人性的發想，創辦人詹天從經常詢問別人的一個問題是，「你喜歡白吃白喝嗎？」

連公司的員工們也經常被問，當時以為創辦人只是隨便開玩笑，就順口回答說，「白吃白喝誰不想啊？」沒想到這個小玩笑竟然催生「白吃計劃」，只因為，撿便宜、拿免費，是最真實的人性渴望。

楊海莉透露，會以貓咪做為代表，是因為計劃夥伴們都是一群把貓當成皇帝侍候的貓奴，因此一致決定讓喵星人當吉祥物，並設計成超萌的可愛形象，只要喜歡貓，都會被牠徹底融化。

楊海莉表示，行動支付時代來臨，消費模式愈來愈創新，買東西，不再只是「花錢」，也是將購物行為變成「賺錢時尚」，消費愈多，不但可賺到更多折扣，也有機率獲得全額免費的福利。

楊海莉說，白吃貓行動支付平台創造買方與賣方「雙贏」關係，透過折扣共享的創新機制讓店家得以自動自發開拓客源，這種消費模式已是新興購物經濟，完全抓住消費者熱愛享受折扣及全額免費的購物心理，為店家吸引愈來愈多忠誠消費者。