親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪？

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

白吃貓攻行動支付市場 林口封街邀民眾「白吃白喝」

2019-08-30 14:21經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台灣行動支付市場正在普及中，白吃貓公司祭出「白吃計劃」進攻行動支付市場，總經理楊海莉表示，白吃貓App預計8月31日上線，特別高調封街邀請民眾「白吃白喝」，她強調，未來白吃貓將深耕亞太地區的支付市場，近期將陸續跟台灣各個觀光景點、老街及連鎖超商合作。

楊海莉說起「白吃計劃」的緣起，起源於一個符合人性的發想，創辦人詹天從經常詢問別人的一個問題是，「你喜歡白吃白喝嗎？」

連公司的員工們也經常被問，當時以為創辦人只是隨便開玩笑，就順口回答說，「白吃白喝誰不想啊？」沒想到這個小玩笑竟然催生「白吃計劃」，只因為，撿便宜、拿免費，是最真實的人性渴望。

楊海莉透露，會以貓咪做為代表，是因為計劃夥伴們都是一群把貓當成皇帝侍候的貓奴，因此一致決定讓喵星人當吉祥物，並設計成超萌的可愛形象，只要喜歡貓，都會被牠徹底融化。

楊海莉表示，行動支付時代來臨，消費模式愈來愈創新，買東西，不再只是「花錢」，也是將購物行為變成「賺錢時尚」，消費愈多，不但可賺到更多折扣，也有機率獲得全額免費的福利。

楊海莉說，白吃貓行動支付平台創造買方與賣方「雙贏」關係，透過折扣共享的創新機制讓店家得以自動自發開拓客源，這種消費模式已是新興購物經濟，完全抓住消費者熱愛享受折扣及全額免費的購物心理，為店家吸引愈來愈多忠誠消費者。

白吃貓APP預計8月31日公開上線，只要下載App，就可立刻獲得1,212元貓禮折價券，開幕當天在快閃店家拚「白吃白喝」，包今食衣住行育樂各項好康，只要有消費，抽中折扣獎項機率100%，更有可能全額折抵，實現「白吃白喝」的願望；活動現場還會有12隻美麗貓咪參加選美決賽。

白吃貓攻行動支付市場。 圖／白吃貓提供
白吃貓攻行動支付市場。 圖／白吃貓提供
分享

行動支付貓咪觀光景點

相關新聞

美元定存飆近9％錢存哪最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 11:00

兩銀行防洗錢疏失 挨罰

2019-08-30 02:31

私募基金投資金控 金管會防堵假外資

2019-08-30 02:30

玉山挺藝術教育 贊助兩廳院

2019-08-30 02:30

新光金 搶攻兩大金流商機

2019-08-30 02:27

富櫃200期 交易多元化

2019-08-30 01:03

櫃買赴星辦法說 回響熱

2019-08-30 00:52

防大股東鑽漏洞…金管會說重話 揪金控「藏鏡人」

2019-08-30 00:00

守護家庭照顧者七年有成 合庫人壽蟬連保險卓越銀質獎

2019-08-29 23:52

7月發卡王洗牌！玉山銀靠一張新卡奪冠 國泰拿下刷卡王

2019-08-29 20:16

太熱了！電子支付機構使用人數及兩大業務爆增

2019-08-29 19:27

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

勞部創業鳳凰生活節 協助貸款者拓展商機

2019-08-29 14:43

將來銀行高薪酬惹議 業界：應以同業標準看待

2019-08-29 12:53

櫃買中心 宣導最新法令

2019-08-28 23:55

貿易戰越激烈，你越該進場的基金

2019-08-26 00:00

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

揪出金控藏鏡人 金管會新增類型防假外資

2019-08-29 21:02

櫃買中心赴新加坡引資獲好評

2019-08-29 20:16

超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39
看更多

熱門文章

7月發卡王洗牌！玉山銀靠一張新卡奪冠 國泰拿下刷卡王

2019-08-29 20:16

訂單遽減至零！華映董事會決議：依法辦理大量解雇勞工

2019-08-29 19:12

大同下個包袱...點名福華

2019-08-30 00:42

洗錢防制有缺失 金管會同時對兩家銀行開罰

2019-08-29 17:58

華映熄燈 大裁2,100人

2019-08-30 00:42

行員幫賭博網開人頭戶、洗防缺失 新光銀行遭罰400萬

2019-08-29 18:33

廢印花稅爭議 學者說地方政府怕的是這個

2019-08-29 14:58

聯電前副董 掌舵紫光Flash

2019-08-30 01:38

華映停擺 引爆訂單重分配

2019-08-30 00:42

林口重劃區 創2.1萬個職缺

2019-08-30 00:58

新光金 搶攻兩大金流商機

2019-08-30 02:27

兩銀行防洗錢疏失 挨罰

2019-08-30 02:31

陸「刨根式」搶才 重創我產業

2019-08-30 01:39

華映大砍2100名員工 桃市勞動局籲母公司大同出面解決

2019-08-30 10:40

華映再傳裁員只留50人 勞動部：做最壞打算

2019-08-29 14:50

回台與回流商機發燒 李紀珠點出關鍵是

2019-08-29 16:44

財政部：對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品 續課反傾銷稅五年

2019-08-29 15:53

華映將大量解僱員工 債權銀行：將申請強制執行

2019-08-29 22:28

太熱了！電子支付機構使用人數及兩大業務爆增

2019-08-29 19:27

搶日客市場 北市府請日本藝人登坂廣臣擔任觀光大使

2019-08-29 20:47

美對陸商品加稅／雙A做好準備 考慮漲價

2019-08-30 01:31

孫世偉外表溫和 治軍嚴厲

2019-08-30 01:38

廣達傳泰國設廠 生產一體機

2019-08-30 00:42

營業稅扣抵 留意三種例外

2019-08-30 02:33

前七月促參案件 台中奪招商王、台北墊底

2019-08-29 17:36

超會賺！無懼前七月匯損1,357億元 壽險業獲利創新高

2019-08-29 19:39

交際費列支 有額度上限

2019-08-30 02:33

交通部擬國際旅客增量計畫 將砸12億元吸客

2019-08-29 15:20

3種醫療單據 可申報節稅

2019-08-29 14:43

Gogoro推共享機車服務 每分鐘2.5元還可隨租隨還

2019-08-29 18:25

郭台銘：台灣與沙國未來將建立更多經貿關係

2019-08-30 11:03

不畏反送中衝擊！一芳加速海外布局 明年全球店數破2000

2019-08-29 21:23

用專利就向銀行借到錢 這三家新創公司有何獨門技術？

2019-08-29 20:25

華映倒地…業界人士：第一時間沒處理 起死回生難

2019-08-30 12:02

騎樓供設攤 要課房屋稅

2019-08-30 02:33

傳廣達與和碩將分別到泰國、印尼生產AIO產品

2019-08-29 21:57

經濟部通過鼎元光電等五回台投資案 累計5,682億投資額

2019-08-29 19:06

第二季全球智慧手機銷售量再跌 華為及三星逆勢成長

2019-08-29 22:02

終端產品第4季問世 晶電看旺Mini LED

2019-08-29 14:43

私募基金投資金控 金管會防堵假外資

2019-08-30 02:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top