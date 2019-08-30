沒變天！壽險公會理事長改選 國壽董座黃調貴續任

2019-08-30 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



史上最激烈的壽險公會理事長改選，今（30）日中午完成選舉，此次由現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，對上前任理事長、台灣人壽副董事長許舒博，當天總計86席中有69席親自出席，17席委託投票，出席率高達八成，中間峰迴路轉，還出現董事辭任戲劇化情況，但最後結果還是由黃調貴勝出！

壽險公會理事長選舉三年一次，選舉採二輪投票，首先各家依規模大小各有3～7張選票，22家公司共有86張票，第一輪每一票可投給21位理事，理事候選人只要拿到44票以上即可獲選理事，21席理事再投票選出7席常務理事及理事長。

第一輪選舉結束，許舒博原本沒有列入21位理事名單，而是排在第22名（即為第一位候選名單），原本許舒博被排除了，不料峰迴路轉，中華郵政代表董事宣布辭任，讓給許舒博遞補，順利進入理事名單，這是史上第一次有改選時出現有理事辭任退讓的情形。

進入第二輪改選時第一金人壽未出席，加上友邦人壽代表離席，最終由19席選選7席常務理事，因許舒博未能選得七席常務理事，票數僅排第八，因此與理事長無緣，最終還是敗給已在壽險業長達46資歷且人脈深厚的國壽董座黃調貴。

這次公會理事長改選選情非常激烈，國泰集團由董事長蔡宏圖親自操刀大力拉票，富邦金控董事長蔡明興亦出面尋求各壽險公司大股東支持；許舒博雖不靠台灣人壽背景，但運用多年的政商人脈，獲得較多家中小型及外商壽險的支持，雙方勢均力敵。

不過此次國泰方面為拉攏新光集團，特別請出新光人壽副董事長李紀珠任壽險公會副理事長。因此事前國泰方面已有國壽、富邦人壽及新光人壽支持，勝選機率較高。