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許舒博沒選上常務理事 挑戰壽險公會龍頭確定失敗

2019-08-30 13:29經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

壽險公會理事長改選，台灣人壽副董事長許舒博挑戰失敗。記者陳怡慈／攝影
壽險公會理事長改選，台灣人壽副董事長許舒博挑戰失敗。記者陳怡慈／攝影
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競爭激烈的壽險公會理事長改選今（30）日登場，台灣人壽副董事長許舒博挑戰現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，許舒博雖遞補進理事，但並未選上常務理事，挑戰公會龍頭一事，確定敗北。

壽險公會上午舉行第八屆第一次會員代表大會，22家會員公司共計86位會員代表，今天69位親自出席，其餘17位採委託投票。

根據規則，86位會員代表先選出21位理事，再由21位理事選出七位常務理事。

7位常務理事都是壽險公會理事長的被選舉人，想競選理事長，必須先選上常務理事。

21位新當選的理事，中午有二位先離開，由19位理事選出七位理事，許舒博並未當選常務理事。

許舒博壽險國泰人壽

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