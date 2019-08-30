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沒變天！壽險公會理事長改選 國壽董座黃調貴續任

2019-08-30 12:09經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

史上最激烈的壽險公會理事長改選，今（30）日中午完成選舉，此次由現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，對上前任理事長、台灣人壽副董事長許舒博，當天總計86席中有69席親自出席，17席委託投票，出席率高達八成，最後結果由黃調貴勝出！

壽險公會理事長選舉三年一次，選舉採二輪投票，首先各家依規模大小各有3～7張選票，22家公司共有86張票，第一輪每一票可投給21位理事，理事候選人只要拿到44票以上即可獲選理事，21席理事再投票選出7席常務理事及理事長。第一輪選舉結束，許舒博就沒有列入21位理事名單，而是排在第22名（即為第一位候選名單），雖然中華郵政有董事辭任，許舒博雖然順利進入理事名單，但是仍未能取得多數席次，最終還是敗給已在壽險業長達46資歷且人脈深厚的國壽董座黃調貴。

這次公會理事長改選選情非常激烈，國泰集團由董事長蔡宏圖親自操刀大力拉票，富邦金控董事長蔡明興亦出面尋求各壽險公司大股東支持；許舒博雖不靠台灣人壽背景，但運用多年的政商人脈，獲得較多家中小型及外商壽險的支持，雙方勢均力敵。

不過此次國泰方面為拉攏新光集團，特別請出新光人壽副董事長李紀珠任壽險公會副理事長。因此事前國泰方面已有國壽、富邦人壽及新光人壽的19張鐵票，也讓黃調貴勝選機率大增。

國壽、富邦各有7票，二家應都會支持黃調貴，南山亦有7票，新壽、台壽、中壽各有5票，

史上最激烈的壽險公會理事長改選，今（30）日中午完成選舉，最後結果由黃調貴勝出！...
史上最激烈的壽險公會理事長改選，今（30）日中午完成選舉，最後結果由黃調貴勝出！ 記者葉憶如／攝影
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