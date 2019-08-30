壽險公會龍頭改選 許舒博得票情況不理想

2019-08-30 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



競爭激烈的壽險公會理事長改選今（30）日登場，台灣人壽副董事長許舒博挑戰現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴，許舒博的得票情況並不理想，目前為得票第22高的理事，為後補理事第一位。

壽險公會上午舉行第八屆第一次會員代表大會，22家會員公司共計86位會員代表，今天69位親自出席，其餘17位採委託投票。

根據規則，86位會員代表先選出21位理事，再由21位理事選出七位常務理事。