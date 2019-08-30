新北首座智慧全配停車場9月啟用 首年月租還有優惠

2019-08-30 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



新北市首座智慧全配的三重商工地下停車場，將自9月1日起正式營運，提供500個小型車位及50個機車位，可以有效紓解三重區的停車需求。為了歡慶開幕，停車場業者特別提供優惠費率，從經營日起算前四個月汽車月租費用為3,500元，第五個月起3,700元。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，三重商工地下停車場緊鄰力行果菜市場，周邊多屬舊式社區，停車空間嚴重不足，因此從7月30日起試營運一個月以來，500個小型車位及50個機車位幾乎天天滿場，紓解停車空間不足的問題。

吳政諺指出，該停車場以「省能源、省資源、低污染」綠建築設計概念為主軸，引入自然通風、採光及綠意，並提供車牌辨識進出場、車位在席偵測、車位尋車等智慧停車等智慧化服務，並建置行動支付系統，例如Apple Pay、Line Pay、Pi拍錢包、台灣行動支付、橘子支及信用卡等，提供多元繳費服務。

交通局表示，三重商工地下停車場將自9月1日起正式營運，汽車臨時停車每小時30元（12小時上限180元），月租費率4,000元；機車臨停每次10元，月租200元。