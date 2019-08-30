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南山人壽業務員贊助電影包場 感受自閉兒生活

2019-08-30 08:44經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

對於身心障礙者，很多人可以憐憫、可以同情，可以捐款支持，但如果要成為你我的鄰居，你肯嗎？我們可以走進戲院看身心障礙題材的電影，但如果跟他們比鄰而坐，在可能被干擾的環境裡一起觀看屬於他們的故事，你願意嗎？

「社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會」與南山人壽即將於8月31日、9月1日辦理兩場自閉症融合體驗電影包場活動。讓與會的自閉症家庭和一般人士近距離一起觀看自閉症電影 -「光」。

「社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會」理事長李東琳表示，感謝星爸簡世宗及南山人壽台北二區高資會的大力贊助，讓自閉兒（星兒）家庭可以以每張票75元極優惠的票價來觀看此電影，此將創造許多自閉兒家長第一次帶自閉兒到電影院看電影的紀錄。深具意義！

另一個重大意義是，李東琳表示，此次電影包場活動採星兒家族及友善企業夥伴融合體驗的方式進行。所謂「融合體驗」，意指星兒家族占每場約過半人數，而友善企業夥伴們融合其中，自然與自閉症孩童進行第一類的接觸，除可感受自閉症者觀看過程可能有的干擾現象〈如現場隨意走動、情緒高低起伏、與人的安全距離難控、語言表達直白、語音特殊等〉外，並透過真實故事改編電影「光」的劇中情節更加了解自閉症的特質與現況，進行比對，相信企業夥伴對自閉症孩童的認識與了解，會有短暫身歷其境的體驗。

而此次贊助活動的契機又是甚麼呢？南山人壽經理廖金池表示，南山人壽為了獎勵業務員的努力，針對績效好的業務員會定期提撥一筆獎勵金。因為希望運用獎勵金發揮更大效益，所以產生了「結合公益」這個想法，這次可以贊助「中華民國自閉症適應體育休閒促進會」舉辦電影欣賞活動，「我覺得太棒了！」因爲這就是南山人壽歷年來致力於社會公益的理念，取之於社會回饋社會，也是南山人壽「公益服務業」理念的實踐。

此兩場電影包場活動將分別於８月31日及９月１日下午2時30分起，假台北真善美戲院舉辦。李東琳表示，期待透過這次共同賞「光」活動，讓社會大眾對自閉症有更多的認識，也期待後續還有企業贊助或大眾小額捐助，集資到達一定金額後，能再次包場，讓本會得以邀請更多相關人士觀看。如：特教老師、體育老師、適應體育教練、教保員、居服員及友善企業團體或個人等。

「社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會」長期致力於自閉症〈簡稱“星兒”〉各類體育休閒娛樂型服務，分別有籃球、桌球、水適能游泳、太鼓、舞蹈、畫畫、鋼琴、烏克麗麗、紙黏土等班隊課程及新春大團拜、聯合畫展、成果分享及關懷自閉症公益路跑等大型活動，旨在提供星兒夥伴們專屬的學習課程及活動，讓星兒們能透過社會參與，不斷學習成長。今後若有更多人認識自閉症，本會就能提供更多延伸服務與教學，讓自閉症孩童穩定學習及成長，建構獨立、自主的全人生活。

◎捐款資訊：

〈一〉郵政劃撥捐款帳戶：

１戶名：社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會

２帳號：５０３６９１５１

〈二〉國泰世華銀行－北三重分行

１戶名：社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會

２帳號：０３９－０３－５００６３９－１

「社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會」與南山人壽業務員辦理兩場自閉症融合體...
「社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會」與南山人壽業務員辦理兩場自閉症融合體驗電影包場活動。圖／南山人壽業務員提供
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