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守護家庭照顧者七年有成 合庫人壽蟬連保險卓越銀質獎

2019-08-29 23:52經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

合庫人壽自2013年損益二平後積極落實企業社會責任，多年來攜手家庭照顧者關懷總會(簡稱家總)投入家庭照顧者關懷領域，28日再度獲得由金管會指導、保發中心主辦「臺灣保險卓越獎」中的「公益關懷專案企劃卓越獎」銀質獎肯定，今年度繼「BNP集團全球創新大使」及「保險信望愛最佳社會責任獎」之後，合庫人壽深耕公益的成績已是三度獲得國內外獎項肯定。

對於蟬連二屆榮獲保險卓越獎，且接連獲得國內外獎項肯定，合庫人壽總經理沈玫君表示，現今高齡少子化的社會現象導致長期照顧是每個人都遲早會遇到的問題，家庭照顧者關懷領域獲得國內外各獎項肯定也充份顯示這已是全球高度關注的問題，希望可以透過各種溝通管道來提醒年青人及早關注照顧議題。

除了演唱會之外，合庫人壽也與家總製作系列專題節目，透過直播及YouTube宣傳，讓更多年青人認識長照資源之外，更要讓這群辛勞的家庭照顧者的壓力與負擔能夠獲得緩解，避免照顧離職，甚至照顧悲劇的發生。

合庫人壽表示，與家總家庭照顧者關懷總會(簡稱家總)合作七年當中也發現每個人都是準照顧者或照顧者，除了提供家庭照顧假還另外提供家庭照顧慰問金、同時也連結家總的專業諮詢服務。

除了對內友善照顧者以外，合庫人壽推廣照顧資源不遺餘力，也將照顧資源透過各種媒介管道與保戶分享，如果有申請理賠客戶經確診已失能失智，需要長期照顧的家庭，合庫人壽除了理賠給付以外，也直接提供十杯喘息咖啡給家庭照顧者使用，提醒照顧者，再忙也要喝杯咖啡。

沈玫君也開心地提到，因應數位化的時代來臨，合庫人壽理賠及生存調查視訊服務即將於９月份上線，我們要提供客戶最便捷、最貼心的保戶服務。

合庫人壽除了公益關懷表現亮眼之外，成立九年多以來每年二度獲得金管會肯定為提高國人保險保障之績優保險公司，至今已蟬連18度從不缺席，沈玫君表示，在合庫人壽邁向第十年之際接任總經理一職，深感責任重大。合庫人壽一路走來創下許多傲人的紀錄，創立第四年就損益兩平，同時對於提供完善保障服務不遺餘力，未來將努力把產品及服務從現有客戶擴展到他們的家族，讓合庫人壽成為員工和客戶心目中值得信賴的家庭守護者。

根據波仕特線上市調「壽險品牌與服務認知調查報告」中顯示合庫人壽於2018年房貸壽險市場心占率排名第三，而在房貸壽險市占率方面排名第二，以成立未滿十年的保險公司來說實屬不易。

合庫人壽除了提供多元的房貸壽險商品外，七年多來，透過每張躉繳型房貸壽險捐出300元累積至今的捐款已超過1,393萬元，其間與家總合作提供「喘息服務」，讓照顧者可以有替手幫忙，設立「喘息學院」邀請照顧者一起來舒壓，開辦「照顧咖啡館」提供照顧者每年十杯免費的「喘息咖啡」，設立網路「照顧電視台」等等，努力守護家庭照顧者、讓需要的家庭有更多資源及能量。

合庫人壽二度蟬連保險卓越銀質獎，合庫人壽總經理沈玫君(右)代表領獎。合庫人壽/提...
合庫人壽二度蟬連保險卓越銀質獎，合庫人壽總經理沈玫君(右)代表領獎。合庫人壽/提供
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