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兩銀行防洗錢疏失 挨罰

2019-08-30 02:31經濟日報 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣評鑑結果傳出佳績，金管會督促銀行落實洗錢防制腳步不停止，昨（29）日一口氣對兩家銀行洗錢防制缺失開罰，合計罰鍰600萬元。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，新光銀行辦理防制洗錢作業所涉缺失，違反銀行法規定，依法處400萬元罰鍰。

新光銀缺失包括第一，辦理開戶作業及匯款作業未落實執行確認客戶身分程序，以及辦理防制洗錢作業與匯款相關作業，有帳戶或交易的持續監控作業未妥適等缺失。

第二，辦理入金機（存款機）業務、新台幣現鈔換購外幣現鈔及臨櫃存入逾一定金額，對於大額通貨交易申報執行，未建立監督控管標準作業程序，以及未確實執行相關程序規定，導致2016年8月至2017年7月間，發生多起不同型態漏報或未依規定申報大額通貨交易缺失。

第三，上述作業缺失，非僅屬個案缺失，涉有未妥適建立及未確實執行防制洗錢作業內控制度情事，違反內稽內控規定。

聯邦銀行開立信託帳戶業務及相關內部作業缺失，處200萬元罰鍰；聯邦子公司利害關係人交易，有礙健全經營之虞，依法糾正。

聯邦銀行缺失，包括第一，對已開立存款帳戶客戶，辦理線上申請信託帳戶開戶作業事項，未訂有客戶身分持續審查作業規範，以評估客戶風險等級，未妥適建立內控制度，也不利辨識、衡量、監控洗錢風險管理作業執行。

第二，聯邦子公司聯邦國際租賃公司未依內規辦理大額利害關係人交易，有礙健全經營之虞。

洗錢防制金管會新台幣

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