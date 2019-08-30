私募基金投資金控 金管會防堵假外資

金管會推動股東持股透明行動方案，對股權採實質認定，防杜金控家族透過家臣、第三人或基金會，表面持股雖不多，但家族實質擁有經營控制權，昨（29）日金管會再新增一項認定態樣，在金控或銀行股東中若有私募基金，須進一步揭露其背後持股逾5%者，此舉將有助揪出「假外資」。

除此，目前不少金控、銀行法人股東中有國外的國家主權基金，也須納入申報範圍。

新規定將在今年底前公布上路，並給半年緩衝期，緩衝期內自動申報不罰，預計明年第2季緩衝期過後，若未依規定申報持股，將依法開罰。

現行規定，同一人及同一關係人持股逾5%需申報、逾10%需申請核准，金管會昨（29）日表示，金融機構防制洗錢已有實質受益人辨識規定，金融機構實務上也對實質利害關係人納入授信等自律控管，金管會決定對股權也採實質認定作法。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，金管會近日內將預告相關法規修正，增訂須申報實質受益人的範圍。根據修正草案，未來依實質認定，需納入同一人及同一關係人持股的類型，比金管會5月底公布的規劃案，再新增一類型。

原規劃案有五大類，新增的第六類是，法人股東為私募股權基金時，背後持有私募基金受益憑證達5%者，必須申報。

莊琇媛表示，受益權超過5%的人，如果是法人，還要再追背後實質受益人，一直追到自然人為止。

舉例來說，安泰銀行大股東隆力集團私募基金，就屬於第六類，未來隆力集團要協助確認其背後股權超過5%的股東是誰。

業者表示，過去市場傳聞部分大股東透過國外私募基金，進來國內投資，金管會將私募基金納入申報範圍，未來不但可揪出金控家族藏鏡人，也有助揪出「假外資」。

莊琇媛說，海外國家主權基金背後的自然人股東，仍要申報，業者若有申報上問題，法規預告期間可以反映。

原本五類，包括第一，大股東直接、間接持有第三人股份超過25%。第二，大股東透過家臣或友人，對第三人行使控制權。

第三，不屬於第一及第二類型，但大股東對第三人具有決策權（例如慈善基金會等）。第四，員工持股信託。第五，透過信託架構持有的股權等。