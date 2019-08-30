新光金 搶攻兩大金流商機

2019-08-30 02:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



新光金副董事長李紀珠 記者陳怡慈／攝影 分享 facebook 台商回台投資、境外資金回流，兩大商機發燒。新光金控副董事長李紀珠昨（29）日表示，已成立兩專案小組，「我自己在帶」，要趁機建立跨子公司的整合機制，為新光金控開創綜效。

新光銀行總經理謝長融也說，台商回台投資、境外資金回流，這兩股金流，預估為新光銀帶來70幾億元的財富管理資產成長契機，以平均佣金收入2%至3%估算，有機會為新光金創造近2億元手續費收入；另外，新光銀行企金授信也有30億元成長空間。

新光金昨日舉行第2季法說會，李紀珠說，政府鼓勵台商回台投資、境外資金匯回，這兩股資金回來，方式有些不同，這是過去台灣沒有的機會，也是金融業新商機。

她說，境外資金回流須設專戶，新光金鼓勵子公司引薦客戶資金到新光銀開立信託帳戶，另一個著墨重點是中後台合作，希望儘量為客戶提供套裝而非單一商品。

她認為新光金優勢是有完整子公司版圖，銀行、證券、保險、投信、投顧、創投都有，希望利用這機會帶起較弱子公司，把本來較強的業務做得更壯大。

她說，金控集團最重要就是綜效的產生，這是大家經常在講的事，但平常不見得有那麼多機會可練兵。台商回台投資、境外資金回流，「即便做synergy（註：指開創綜效）都是很好的機會」。

其中很重要是設置獎勵機制，譬如證券子公司的同仁推薦廠商到銀行子公司開設信託專戶，銀行子公司要怎麼回饋給證券子公司或是引薦的同仁。「很多事情不是強迫去訂KPI（關鍵績效指標），而是讓同仁有動機、有誘因，願意主動去做這件事情」，她認為這才是綜效能否發揮的關鍵。