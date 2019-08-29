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薛定岳殉職 女友淚崩發文：5萬就交保？把男朋友還給我

失控的績效制度：從汐止警追補撞車殉職談起

這家銀行只有一家海外分行 海外獲利比重超過五成

2019-08-29 22:04經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

遠東銀行（2845）法說會公布，上半年海外獲利貢獻盈餘比重突破五成，來到56%，創下歷史新高，是推升遠銀上半年獲利高成長的主要動力。且遠銀海外只有一家香港分行，國際化業務貢獻度創史高，且獲利表現與財務體質均佳，凸顯遠銀策略有其獨到之處。

遠東銀行法說會揭露上半年稅前盈餘25.91億元，比去年同期成長38.1%，稅後純益21.89億元，也比去年同期成長達28.6%，上半年每股稅後純益（EPS）0.67元。其中，海外業務對全行稅前盈餘貢獻更高達56%，創下歷史新高，驅動遠銀獲利高成長。

遠銀遠東銀行法說會

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